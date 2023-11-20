الرميثي يحصد ثنائية القفز مع «كارامبا»



أبوظبي (الاتحاد)



حقق الفارس محمد شافي الرميثي ثنائية رائعة مع الفرس «كارامبا» على حواجز الـ 140 سم، في لقاء الأسبوع السابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، والتي أقيمت على ميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية لونجين، راعية الدوري، ودعم ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي.

واشتملت منافسات الأسبوع على 8 منافسات جرت على ميدانين، وتفرعت نتائجها إلى 24 قائمة تفصيلية لجميع الفئات، شهد المنافسات وتوّج الفائزين هشام عبد الرحيم الحوسني، مدير الفروسية بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي.

وأبرز النتائج في اللقاء، الثنائية التي أحرزها الفارس محمد شافي الرميثي مع الفرس «كارامبا» من نادي أبوظبي للفروسية، وفوزه بالصدارة في منافستي المستوى الأول على حواجز الـ 140 سم، الأولى من جولة واحدة، وتنافس فيها 24 فارساً، تجدد بينهم التنافس في منافسة اليوم الثاني (الأحد)، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وأكمل الرميثي التمايز في 43.07 ثانية.

وخاض 23 من فرسان القفز من فئة «الجونيورز»، تحديات منافستين على حواجز الـ 120 سم، الأولى من مرحلتين، وفاز فيها الفارس عيسى يوسف الملا مع «فايرنزي» من نادي منتجع الحبتور للبولو والفروسية، والمنافسة الثانية من جولة مع تمايز، ونالت الفوز الفارسة فاطمة يوسف الملا مع «ليفيتو زد» من نادي منتجع الحبتور للبولو والفروسية أيضاً.

وتواصلت مشاركات الفرسان على حواجز الـ 120 سم، وتنافس فيها 34 فارساً من المستوى 2 على حواجز المرحلتين، ونال جائزة المركز الأول الفارس سلطان النعيمي مع «سبورتس فيلد» من نادي الشارقة للفروسية، وفي منافسة الجولة الواحدة فاز الفارس عبد الله أحمد الشرفا مع الفرس «فيفا».

خيول القفز الصغيرة بعمر 6 سنوات كانت هي الأخرى من المتنافسين على حواجز الـ 120 سم، وفاز في الأولى من مرحلتين «هوليوود»، بقيادة الفارس موفي عويضة الكربي من نادي الشارقة للفروسية، وفي الثانية من جولة واحدة، قادت الفارسة أنيتا ساندي «كيوكو» من نادي الشارقة للفروسية أيضاً إلى المركز الأول.

واجتذبت المنافستان مشاركة أكثر من 30 فارساً من المستوى الأول، ومن أبرز نتائجهم فوز ديمتري ناتسيس مع «كريسكو» من نادي الشارقة، وفوز مفتاح الظاهري مع «إيزي نايس» من فرسان شرطة أبوظبي.

وفي منافسة المبتدئين المتقدمة 3، من مرحلتين خاصة على حواجز 110 سم، فاز بالصدارة علي حسين جاسم مع «كيلاين» من نادي أبوظبي للفروسية، وفي منافسة الجولة الواحدة على ذات الارتفاع 110 سم، فازت بالمركز الأول الفارسة لنا أبوزانت مع «جاسيس» من منتجع الفرسان الرياضي، وشارك 10 من فرسان المستوى الثاني، وجاء الفوز من نصيب خالد ناصر مع «كالين» من إسطبلات ناين فاليز، وفي الثانية فازت الفارسة زينب علي الصفار مع «كايني» من نادي الباهية للفروسية.

وفي الخيول الصغيرة بعمر 5 سنوات، تنافست 17 خيلاً في منافسة المرحلتين على حواجز الـ 110 سم، وفاز «ديور» بقيادة صبري بادنكي من نادي مندرة للفروسية، وفي منافسة الجولة الواحدة على حواجز «110 115» سم، فاز «بيلوجا» بقيادة الفارس راشد محمد الرميثي، من نادي أبوظبي للفروسية، كما فازت الفرس «ميس ليدي» بقيادة هشام غريب من نادي منتجع الحبتور للبولو والفروسية.

المنافسة الأولى لفئة الأشبال، بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز 105 سم، فازت الفارسة آنا ليزا مع «دايموند ليك» من نادي الشارقة للفروسية، وفي منافسة الأشبال الثانية من جولة واحدة فاز بجائزة المركز الأول الفارس صالح مفرج الكربي مع «اسبريسو» من نادي الشارقة للفروسية.

وأكبر عدد للفرسان المشاركين جاء من فئة المبتدئين على حواجز «90 100» سم، وبلغ 97 فارساً في منافسة المرحلتين الخاصة، وفاز فيها خالد سهيل البلوشي مع «كابيتولا» من منتجع الفرسان الرياضي، وفي منافسة الجولة الواحدة بلغ عددهم 90 فارساً، وتصدرهم زميله بمنتجع الفرسان، الفارس علي أحمد الحمادي مع «أكواريل».

وفي الخيول عمر 4 سنوات على حواجز «80 90» سم، فاز في المرحلتين الخاصة «وديجارد» بقيادة الفارسة الزايفيتا منينا من نادي الشارقة للفروسية، وفي الثانية من جولة واحدة فاز «أوكيه سبيشال» بقيادة الفارس ديمتري ناتسيس من نادي الشارقة أيضاً.