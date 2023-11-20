قوارب التجديف تبحر في قناة دبي المائية السبت

دبي (الاتحاد)



ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم السبت المقبل سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدمأ، الجولة الأولى من بطولة دبي للموسم الرياضي 2023-2024، على مسار انسيابي يصل إلى 2.3 كلم في قناة دبي المائية بالقرب من ممشى الجداف قبالة محمية خور دبي للحياة الفطرية

وتجمع بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً نخبة البحارة والنواخذة والملاك من دولة الإمارات في الشوط المحلي والأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي في قوارب مملكة البحرين وسلطنة عمان، إضافة الى قوارب المؤسسات والشركات الذين يتنافسون في شوط المؤسسات.

وتبدأ اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التجهيزات للحدث الكبير بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، وكذلك استكمال إجراءات التسجيل للمشاركة عبر البوابة الإلكترونية للنادي يومياً حتى موعد إغلاق باب التسجيل الجمعة المقبل، حيث سيتم اعتماد وإعلان قائمة القوارب المشاركة في السباق.

ويشهد الموسم الحالي تنظيم النادي ثلاث جولات في بطولة دبي 2023-2024، حيث ستنطلق الجولة الأولى يوم السبت المقبل، وتقام الجولة الثانية يوم السبت 9 ديسمبر المقبل على أن يتم بعدها إعلان الترتيب العام المؤهل للمشاركة في شوط أغلي البطولات كأس (آل مكتوم) مسك ختام سباقات موسم التجديف والمقرر يوم السبت الموافق 23 من الشهر نفسه.