اختتام منافسات الجو جيتسو في «شاطئية كلباء»



فيصل النقبي (كلباء)

اختتمت منافسات الجو جيستو في بطولة كلباء الشاطئية الثالثة المقامة حالياً على شواطئ مدينة كلباء بالمنطقة الشرقية بمشاركة 600 لاعباً من مختلف الفئات العمرية تنافسوا في الأوزان المختلفة، وتم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى بحضور أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وعبيد العسم عضو مجلس الإدارة، وخالد الناخي عضو مجلس الإدارة ومشرف عام رياضة الجو جيستو، وهنادي الكابوري المدير التنفيذي للنادي، وعبد العزيز الحمادي مدير إدارة التدريب الرياضي.

كما توج الشيخ سلطان بن سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي الفائزين في التجديف الشاطئ، حيث تم تتويج 18 لاعباً في الفئات المختلفة للمسابقة، حضر التتويج عبدالملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، وعادل صالح الحمادي عضو مجلس الشارقة الرياضي،والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة وأعضاء اللجنة المنظمة واللجان الفرعية، وعدد غفير من الجمهور والمشجعين.

كما تم تتويج الفائزين في الدراجات المائية بحضور أحمد عيسى الحوسني رئيس لجنة الألعاب المائية وشملت اللاعبين الحاصلين على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في مختلف فئات اللعبة.