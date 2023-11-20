8500 طالب يتنافسون «ألعاب مدارس دبي»



دبي (الاتحاد)



تتواصل منافسات دورة «طلبات ألعاب مدارس دبي» التي تمثل أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية ومشروع صناعة الأبطال الأولمبيين، وتتضمن 23 لعبة رياضية متنوعة يتنافس فيها أكثر من 8500 طالب وطالبة من 200 مدرسة، وتنظمها شركة «إي أس أم»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 19 أكتوبر حتى 26 يونيو.

وأسفرت نتائج بطولة الجولف للمرحلة الابتدائية التي أقيمت في نادي الجولف عن فوز اللاعبة بنيت دبليو من مدرسة دبي البريطانية – جميرا بارك بالمركز الأول، تلتها ياسمين إل إتش من مدرسة دبي البريطانية – تلال الإمارات في المركز الثاني، وحلت إيروم كي من مدرسة الشويفات الدولية – دبي في المركز الثالث، وفي منافسات للمرحلة الإعدادية فاز ألكسندر آر من أكاديمية بلوم ورلد بالمركز الأول، تلاه آريان إس من أكاديمية بلوم ورلد في المركز الثاني، وحل فيكتور إل من مدرسة جيمس فيرست بوينت في المركز الثالث.

وفي منافسات القوس والسهم لفئة تحت 12 سنة فاز سيدارث آر من مدرسة جيمس الألفية الجديدة في فئة للبنين، وفازت أشمين جي من مدرسة سانت ماري الكاثوليكية في فئة تحت 12 سنة للبنات، وفاز أبهيناف جي من مدرسة أبل الدولية في فئة تحت 15 سنة للبنين، وفازت ستافيكا بي من مدرسة جيمس فاوندرز المزهر في فئة تحت 15 سنة للبنات، وفاز أهميت تي من مدرسة جيمس ويلنغتون الدولية في فئة تحت 18 سنة للبنين، وفازت جوفيتا جي من مدرسة جيمس أور أون إنجلش الثانوية في فئة تحت 18 سنة للبنات.

وفي منافسات بطولة نت بول للمرحلة الابتدائية التي شاركت فيها أكثر من 480 طالبة وأقيمت منافساتها في أكاديمية جيمس ولنجتون بشارع الخير فازت مدرسة دبي الناطقة باللغة الإنجليزية في فئة تحت 8 سنوات، وفازت مدرسة أركاديا في فئة تحت 9 سنوات، وفازت مدرسة جميرا الابتدائية في فئة تحت 10 سنوات، وفازت مدرسة أركاديا في فئة تحت 11 سنة.