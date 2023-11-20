رادوي وكوزمين.. «اللقاء ليس عائلياً»!



علي معالي (دبي)



يلتقي الرومانيان رادوي وكوزمين، وجهاً لوجه، عندما يتقابل البطائح مع الشارقة، يوم الخميس، ضمن «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، على استاد خالد بن محمد بـ «الإمارة الباسمة»، ولن تكون اللقاء عائلياً، نظراً للموقف الصعب للفريقين، سواء البطائح الذي يتولى تدريبه رادوي، أو الشارقة الذي يشرف عليه كوزمين، وإذا نجح «الراقي» في الفوز فإنه يُطيح «الملك» بعيداً عن المنافسة، ليحتل مكانه في المركز الرابع مؤقتاً، وإذا نجح الشارقة في الفوز يصعد إلى المركز الثالث مؤقتاً.

صلة القرابة الشديدة بين المدربين، سواء عندما كان رادوي لاعباً، أو حتى بعد اعتزاله اللعب، تجعل اللقاء يحمل صفة «الأستاذ والتلميذ»، حيث إن كوزمين وراء اختيار رادوي مجال التدريب، والمواجهة هي الرسمية الأولى بينهما، حيث سبق لهما أن لعبا معاً ودياً في معسكر النمسا استعداداً للموسم، ويومها انتهت المباراة بفوز الشارقة بهدف.

وصلة «القرابة» بين الثنائي تمنحها «صفة العائلية»، حيث ينتظر أن يجلس في المدرجات نجل رادوي ليتابع جده «كوزمين» في الطرف الآخر من الملعب، ويدور بينهما حوار فني على أرض الملعب يستمر لمدة 90 دقيقة.



ارتبطت ثنائية الشخصين عندما كان كوزمين مدرباً للهلال السعودي، حيث طلب رادوي لشغل مركز المحور، وانتقل معه إلى العين وشباب الأهلي، وبعد اعتزال رادوي لم يكن يفكر في مجال التدريب، إلا أن كوزمين أقنعه بالفكرة.

وعاد كوزمين إلى ملاعبنا مجدداً من بوابة الشارقة عام 2021، وقبل بداية الموسم الجاري عاد رادوي من بوابة البطائح، ليعود السباق بينهما، ولكن هذه المرة بصورة مختلفة.

وتألق كوزمين في بداياته مع التدريب مع ستيوا بوخارست الروماني، كما أن رادوي بزغ نجمه عندما كان لاعباً في ستيوا أيضاً، وقام بتدريبه لقترة أيضاً، وكأنا كوزمين ورادوي يسيران معاً في خط واحد، مع اختلاف الزمن.