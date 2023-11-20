فرنسا بطل أوروبا للقفز بالمظلات



دبي (الاتحاد)



أحرز منتخب فرنسا لقب بطولة أوروبا للقفز بالمظلات، والتي نظمها اتحاد الرياضات الجوية بدبي للمرة الأولى خارج أوروبا، وجاء الفوز باللقب، بعدما نجح «الديوك» في تسجيل 46 سم، بعد صراع مع ألمانيا الذي حل ثانياً «47 سم»، وسويسرا «السيزم 1» ثالثاً برصيد 53 سم، وإيطاليا رابعاً برصيد 56 سم، وإيطاليا «السيزم1» خامساً برصيد 60 سم.

وأسفرت عن فوز سيدات التشيك بالميدالية الذهبية برصيد 114 سم، وسويسرا في المركز الثاني، برصيد 136 سم، والنمسا برصيد 163 سم، وبلغاريا 171 سم، وفرنسا برصيد 249 سم.

وعلى صعيد فردي الرجال، وفاز الألماني ستيفن وينسر بالمركز الأول برصيد 381 نقطة، وتبعه التشيكي هانيك طابور برصيد 207 نقاط، والإيطالي فابريز مانجيا برصيد 184 نقطة، ومواطنه بيتر فرانسيسكو «177 نقطة»، والفرنسي بيتر بالتا برصيد 176 نقطة.

وفي فردي السيدات، نالت السويسرية كريستينا فرانز الميدالية الذهبية، وحققت رصيداً 366 نقطة، وتلتها الألمانية تاتانيا جوستاك 314 نقطة، لتنال الميدالية الفضية، والفرنسية ليكودي أوليفر في المركز الثالث 134 نقطة، والسويسرية أريكا فرانز 279 نقطة، والنمساوية جوليا شيوسر 232 نقطة.

وشهد الختام الذي أقيم على شاطئ الجميرا بفندق شاطئ العنوان، وشارك في تكريم الأبطال وتتويجهم البرازيلي نيلتون جوميز رئيس الاتحاد الدولي للرياضة العسكرية «السيزم»، ويوسف الحمادي نائب رئيس اتحاد الرياضات الجوية، ومحمد يوسف الأمين العام للاتحاد، ويوسف الشحي وعبد الله مراد أعضاء مجلس الإدارة، وحشد كبير من عشاق اللعبة.