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الرياضة

5 منتخبات تشارك في «عربية المضمار»

5 منتخبات تشارك في «عربية المضمار»
20 نوفمبر 2023 14:43

 
الشارقة (الاتحاد) 

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يغادر الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات إلى القاهرة، ويرافقه المستشار إسماعيل الحوسني الأمين العام، وسالم الشحي المدير المالي والإداري للاتحاد، ولحضور ومتابعة فعاليات البطولة العربية للمضمار والمسجلة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للعبة، والتي تقام من 22 إلى 25 نوفمبر الجاري على مضمار القاهرة الدولي بالقاهرة، ويشارك في البطولة 5 منتخبات، وهي الإمارات والسعودية وقطر، والجزائر ومصر البلد المستضيف للبطولة. 
ومن جانب آخر، تستعد السعودية لاستضافة البطولة العربية لدراجة الطريق في العاصمة الرياض خلال الفترة من 15-23 ديسمبر المقبل، ويشارك فيها اكثر من 12 منتخباً وطنياً من جميع الفئات السنية ذكوراً وإناثاً وهي بطولة مسجلة في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات، ويديرها الحكم البلجيكي ماريين فيليب، ويقام على هامش البطولة اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي، والذي يناقش عدداً من الملفات المهمة ومن شأنها تطوير أنشطة الاتحاد وضمان استدامتها.

الإمارات
فيصل القاسمي
الدراجات
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