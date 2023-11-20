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الرياضة

البرازيل والأرجنتين.. «قمة النار»!

البرازيل والأرجنتين.. «قمة النار»!
20 نوفمبر 2023 14:48

 
ريو دي جانيرو (أ ف ب) 

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يبحث الغريمان اللدودان الأرجنتين والبرازيل، عن فوز مزدوج، عندما يتواجهان في قمة نارية على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى كأس العالم 2026 في كرة القدم.
وتبحث الأرجنتين عن نصر معنوي مهم في مواجهة الغريم البرازيلي، وتعزيز صدارتها للترتيب العام «12 نقطة من 5 مباريات»، بعد تلقيها خسارتها الأولى، بعد 14 مباراة أمام أوروجواي 0-2 في الجولة السابقة.
من جهتها، تجد البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، نفسها أمام حتمية الفوز، بعدما أخفقت في ذلك في آخر ثلاث مباريات،و كان آخرها الخسارة أمام كولومبيا 1-2، مما أعادها إلى المركز الخامس في الترتيب العام برصيد سبع نقاط، ناهيك عن الاعتبار المعنوي لأهمية المواجهة أمام الأرجنتين، خصوصاً في عقر دار المنتخب البرازيلي.
وللدلالة على ضراوة المواجهة بين المنتخبَين، يتفوّق المنتخب البرازيلي في المواجهات المباشرة بـ 46 انتصاراً مقابل 41 للأرجنتين، و26 تعادلاً.

تصفيات كأس العالم
الأرجنتين
البرازيل
ماراكانا
ريو دي جانيرو
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