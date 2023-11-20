سعيد بن صقر القاسمي يتوج الفائزين بدورة كلباء للألعاب الشاطئية



الشارقة (وام)



توج الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان الفائزين بالمراكز الأولى في ختام منافسات اليوم الرابع لدورة كلباء للألعاب الشاطئية في ألعاب التايكواندو وكرة السلة والريشة الطائرة.

حضر المنافسات ومراسم التتويج في مختلف الألعاب عبدالملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة وعبدالله السماحي الأمين العام لاتحاد التايكواندو وأعضاء مجلس إدارة اتحاد التايكواندو وعمر بن حنيفة نائب رئيس اللجنة المنظمة وعدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية.

وبدأ اليوم الرابع بسباق الترايثلون وتم تقليد الفائزين في المراكز الأولى بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية لفئات سوبر سبرينت وسبرينت والأولمبيك وجونيور الذي شهد مشاركة ما لا يقل عن 300 مشارك من الجنسين كما اختتمت بطولة الإمارات للموتوسيرف بتتويج أصحاب المراكز الأولى، والذي شارك به ما لا يقل عن 22 لاعباً ولاعبة.

وفي بطولة التايكواندو حصد فريق الفجيرة للفنون القتالية المركز الأول على مستوى الناشئين، ونال فريق الشارقة المركز الثاني، وتشارك في المركز الثالث كل من تب دان والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وفي فئة الأشبال حصل فريق الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على المركز الأول تلاه فريق الفجيرة للفنون القتالية، وفي المركز الثالث مشترك فريق الشارقة وفريق ضباط شرطة الشارقة.

كما تم تكريم الفائزين في ختام كرة السلة للرجال والسيدات فئة الرجال حيث نال نادي كلباء «أ» المركز الأول وكلباء «ب» المركز الثاني، فيما نال بايكينج المركز الثالث، وفي السيدات حصل نادي كلباء للسيدات على المركز الأول، وتبعهن الشارقة لرياضة المرأة - فرع الوسطى فيما حل الشارقة لرياضة المرأة- الشرقية على المركز الثالث.

كما اختتمت مسابقة الريشة الطائرة ونال الرائد سبورت المركز الأول وتبعه نيوفجن بادمنت أكايمي فيما حصل فلاي بور على المركز الثالث.

وفي ختام تحدي الكياك للفردي نال يحيى فاضل عبدالله المركز الأول وسعيد جمال الشامسي في المركز الثاني وحل عمر عبدالله سلطان في المركز الثالث ولفئة الزوجي نال الثنائي جمعة راشد وسامي يوسف المركز الأول وحسن إسماعيل خليل وحميد إسماعيل خليل المركز الثاني فيما نال المركز الثالث سمير تيريكي ومصطفى نبيل.

وفي منافسة كرة القدم أقيمت 4 مباريات، حيث تأهل الحميدي من المجموعة الأولى للدور نصف النهائي فيما تأهل عن المجموعة الثانية فريق العامرات.