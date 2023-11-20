الشارقة تفوق على ساي الهندي في «آسيوية اليد»

رضا سليم (دبي)



حقق فريق الشارقة انتصاره الثالث في البطولة الآسيوية رقم 26 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، التي يستضيفها نادي القادسية على الصالة الرئيسة في مجمع الشيخ سعد العبدالله، بعدما تغلب على فريق ساي الهندي بنتيجة 51-20 في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، وهي أكبر نتيجة في البطولة، ويرفع رصيده إلى 6 نقاط وينافس العربي القطري على صدارة المجموعة، ويلتقي مع شباب صيدا في الجولة الرابعة اليوم الثلاثاء فيما ستكون مباراته الأخيرة بالدور الأول أمام العربي القطري الخميس.

أما عن التفاصيل، فقد جاءت المواجهة سهلة على فريق الشارقة، حيث دفع المدرب سامي السعيدي بالصف الثاني، وحرص على منح راحة لكل من مصباح الصانعي ومحمود فايز وزهير نايم، وبدأ علي عيد المواجهة، سجل أحمد هلال هدف الافتتاح ثم 3 أهداف أخرى بجانب هدف للاعب إبراهيم القرص ورفع النتيجة إلى 5-1 خلال أول 5 دقائق من الشوط الأول، ومنع عبدالله عوض حارس المرمى معظم الفرص التي أتيحت للفريق الهندي ووصل النتيجة إلى 8-2 بعد 10 دقائق.

تغيرت النتيجة إلى 12-4 في منتصف الشوط، إلا أن لاعبي الشارقة يرتكبون عدداً من الأخطاء تتسبب في تسجيل ساي عدداً من الأهداف وتصل النتيجة إلى 13-8 بعد مرور 20 دقيقة، وهو ما جعل المدرب السعيدي يدفع باللاعب زهير نايم، وتتغير النتيجة إلى 17-8 في الدقيقة 25، وينتهي الشوط الأول 22-11.

وواصل الفريق الشرقاوي تقدمه بعدما دفع المدرب بعدد من اللاعبين الأساسيين من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية والفنية، ودخل خالد سعيد في حراسة المرمى وطارق شاهين، وتصل النتيجة إلى 35-17، في منتصف الشوط، ثم 41-18 في الدقيقة 20.