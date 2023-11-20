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الاتحاد البحريني يُوفر 4000 تذكرة لجماهير منتخبنا

الاتحاد البحريني يُوفر 4000 تذكرة لجماهير منتخبنا
20 نوفمبر 2023 20:31

 
أبوظبي (الاتحاد)

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في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع اتحاد كرة القدم مع شقيقه الاتحاد البحريني، وجه مسؤولو الاتحاد البحريني دخول جماهير «الأبيض» لاستاد البحرين الوطني خلال مباراة منتخبنا والبحرين التي تقام يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027 بشكل مفتوح من دون أي مقابل.
وتم تخصيص يمين المقصورة بالكامل، والتي تضم 4000 مقعد لجماهير منتخبنا الوطني، حيث سيكون الدخول من البوابة الخارجية رقم (2).
الجدير بالذكر أن المباراة تنطلق في الساعة السابعة و45 مساء الثلاثاء بتوقيت أبوظبي».

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