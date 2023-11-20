أزمة بين «البارسا» و«لاروخا» بسبب جابي



أنور إبراهيم (القاهرة)



خسر برشلونة الإسباني جهود أحد أبرز لاعبي الوسط بالفريق، النجم الشاب جابي «19عاماً»، الذي أصيب بقطع بالرباط الصليبي للركبة اليمنى، خلال مباراة منتخب بلاده أمام جورجيا في الجولة الأخيرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات «يورو 2024»، والتي انتهت بفوز«لاروخا» 3-1، وضمانه الحصول على رأس مجموعة خلال البطولة.

وسادت حالة من التوتر بين برشلونة واتحاد الكرة الإسباني وجهاز المنتخب بقيادة لويس دي لافوينتي المدير الفني، وأبدى تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ «البارسا» غضبه الشديد لإصابة لاعبه الخطيرة، والتي تكلفه عدم اللعب حتى نهاية الموسم، حيث يحتاج بعد الجراحة إلى فترة علاج وتأهيل واستشفاء تمتد لأكثر من 6 أشهر، إن لم تزد.

وأفادت مصادر صحفية إسبانية أن تشافي كان يرى أن مشاركة جابي «27 مباراة دولية و5 أهداف» لم تكن ضرورية في المباراة، على اعتبار إن «لاروخا» ضمن التأهل فعلاً للبطولة وحجز مكانه فيها، ولكن المدير الفني للمنتخب كان يسعى إلى ضمان الحصول على رأس مجموعة خلال البطولة، وهو ما تحقق له بعد الفوز على جورجيا.

ولم يعبأ تشافي بما تردد عن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» يدفع للنادي الكتالوني ما يتراوح بين 4 و5 ملايين يورو، مقابل إصابة جابي مع منتخب بلاده، وهو رقم لا يعوض على الإطلاق غياب لاعب رئيسي ومهم في خطط وتكتيكات تشافي للمنافسة في البطولات التي يشارك فيها.

وأثارت إصابة جابي حالة من السخط العام داخل «أروقة» النادي، وليس على مستوى المدير الفني وحده، وأوضح متحدث باسم النادي أنه لا يفهم كيف كان ضرورياً مشاركة جابي في مباراة غير ذات أهمية قصوى.

واعترف دي لافوينتي بأنه قلق جداً بشأن ما حدث لجابي، مشيراً إلى أن اللاعب سافر لبرشلونة لإجراء فحوص واختبارات جديدة لتحديد حجم الإصابة بدقة.