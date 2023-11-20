هدى المطروشي: «نجوم المستقبل» يرسمون لوحة الخماسي الحديث في أبوظبي

علي معالي (أبوظبي)

شهدت النسخة الثانية من البطولة العالمية للخماسي الحديث «جلوبال ليزر رن»، التي جرت على ملاعب الشعبة الرياضية العسكرية بالقوات المسلحة في أبوظبي، حضوراً لافتاً لكافة المراحل السنية. عبرت الدكتورة هدى المطروشي، رئيسة اتحاد الخماسي الحديث، عن سعادتها بهذا الحضور من أبناء الدولة، البالغ عددهم 499 لاعباً ولاعبة، وكذلك أبناء الجاليات المقيمين على أرض الدولة، وقالت: «مثل هذه البطولة فرصة جيدة لنشر ثقافة الخماسي الحديث في إمارة أبوظبي، ومعظم الحضور من أولياء الأمور وهو مؤشر أن ثقافة هذه الرياضة بدأت تتواجد داخل الأسرة، وأن هناك تنسيقاً مع الاتحاد الدولي بتنظيم بطولات دولية أخرى بعد النجاح الكبير الذي حدث للنسختين الأولى بالشارقة والثانية في أبوظبي، وسيتم إرسال تقرير مفصل بنجاح الحدثين».

وقالت هدى المطروشي: «الفعالية أعتبرها مهمة للغاية لاستقطاب نوعيات جيدة لمستقبل، والمشاعر جميلة للغاية في هذه المناسبة بوجود أجيال تخدم رياضتنا، كوننا نساهم في مولد نجوم المستقبل الذين يساهمون في رفع راية الوطن، هناك فئات مختلفة ومتزايدة من المواهب يجب أن نعمل على الاستفادة منهم». وأشارت الدكتورة هدى المطروشي إلى أن الجهد كان مميزاً من شركاء النجاح لهذا الحدث العالمي ممثلين في الهيئة العامة للرياضة، وزارة الدفاع، مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، دائرة التعليم والمعرفة، نادى مليحة الرياضي.

وشهدت منافساتٌ مختلفةٌ تألقاً إماراتياً لافتاً مثل الذكور تحت 9 سنوات، حيث توج بالمراكز الثلاثة الأولى منصور جهاد علي ومحمد مدحت وفيصل سفيان، وفي فئة تحت 11 سنة تفوق ذياب عمر الكتبي، وعبدالله عيسى آل علي ومنصور حمد الكتبي، ولدى فئة تحت 13 عاماً تألق عبدالرحمن الكتبي، وعوض مصبح الكتبي، وسيف محمد العامري، وفي فئة تحت 15 عاماً فاز عمر حامد الجسمي وحمد فاضل الأنصاري وحمدان الكتبي، وفي فئة تحت 17 عاماً فاز بالمركز الأول السعودي عبد الرحمن العنزي وبالمركز الثاني ذياب العامري، وحل ثالثاً علي الهنداسي، وفي فئة الكبار فاز بالمراكز الـ 3 الأولى كل من صالح السويدي وحمد الدوسري وصالح العبدولي (الإمارات).