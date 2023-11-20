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كأس عيد الاتحاد للبولو تنطلق اليوم في غنتوت

غنتوت ينظم كأس عيد الاتحاد للبولو بملعبه
21 نوفمبر 2023 00:56

غنتوت (الاتحاد) 

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تنطلق بملاعب نادي غنتوت كأس عيد الاتحاد للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بملاعبه، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وتقام المنافسات الثلاثاء والخميس والسبت، بمناسبة عيد الاتحاد، بمشاركة العديد من اللاعبين المواطنين والمقيمين، وهي الاحتفالية التي ينظمها النادي سنوياً، ويحمل غنتوت لقب النسخة الماضية. وأنهت اللجنة المنظمة للحدث كافة الترتيبات داخل النادي والملعب الرئيسي الذي تقام عليه المباريات بجانب التجهيز للاحتفالية الكبيرة في يوم الختام السبت، حيث اعتمدت اللجنة المنظمة جدول الفعاليات، والذي يشهد مباراتين الأولى على المركز الثالث قبل أن تقام المباراة النهائية، ويعقبها توزيع الجوائز.

غنتوت
البولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
فلاح بن زايد
عيد الاتحاد
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