بوديسيا بطل كأس تشيسترتونز للبولو

دبي (الاتحاد)

أحرز بوديسيا ذا فيكتوريوس الرياض لقب بطولة تشيسترتونز للبولو التي أقيمت للمرة الأولى في الشرق الأوسط بالتعاون مجلس دبي الرياضي في نادي ديزرت بالم للبولو، ونظمتها شركة تشيسترتونز العالمية، وجاء فوز الفريق السعودي بلقب البطولة الأولى من نوعها، بعدما تغلب على الفريق الإنجليزي تشسترتونز لندن، كما فاز الفريق الإماراتي نورثرن داتا جروب دبي على فريق إنجلترا للبولو. وقام بتتويج الفائزين سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وصلاح موسى رئيس مجلس إدارة تشيسترتنس العالمية، وعمرو زيدان رئيس الاتحاد السعودي للبولو، وعلي البواردي مؤسس نادي ديزرت بالم للبولو.