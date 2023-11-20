«إقلاع» يحلق بلقب «القفاي 22 قدماً» في ختام «مهرجان الياسات»

الظفرة (وام)

فاز المحمل «إقلاع 118» لمالكه طحنون أحمد المرزوقي، بقيادة النوخذة جمعة محمد عبدالله المرزوقي بلقب سباق القفاي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان الياسات الذي نظمته لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، ومجلس أبوظبي الرياضي في مدينة السلع بمنطقة الظفرة.

وحل في المركز الثاني «سلطان الخير 32» لمالكه عادل فاروق الحمادي، بقيادة النوخذة علي ناصر الحميري، فيما حل في المركز الثالث «مهاجر» لماجد أحمد خادم المهيري، بقيادة النوخذة خلفان ماجد المهيري، وانطلق سباق القفاي من عالي جزيرة المهملية باتجاه خط النهاية على شاطئ مدينة السلع لمسافة 7 أميال بحرية، بمشاركة 55 محملاً على متنها 300 بحار.

وأشاد خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالمشاركة الكبيرة للمحامل في سباق القفاي، والروح العالية التي خاض بها البحارة الشباب السباق، والحماس الذي أظهروه خلال كل المراحل، مما يشير إلى الرغبة الكبيرة لهؤلاء البحارة السير قدماً نحو اكتساب المزيد من الخبرة للارتقاء إلى المشاركة في الفئات الأعلى للمحامل.

وقال: السباق سجل نجاحاً كبيراً خلال فعاليات مهرجان الياسات، واستقطب جماهير غفيرة تابعته من على الشاطئ، واحتفلت مع الفائزين خلال مراسم تتويجهم، القوارب فئة 22 قدماً تمثل المنصة الأولى لانطلاق البحارة الصغار والشباب إلى تحقيق طموحاتهم مع المحامل الشراعية، وتعزز ارتباطهم العميق بالتراث البحري الإماراتي الأصيل، للتعرف على تفاصيل الإبحار الغنية التي عاشها الأجداد والآباء.

وأضاف: هدف مهرجان الياسات تعزيز حضور الرياضات البحرية التراثية في المجتمع بوصفها من عناصر تراث دولة الإمارات المتنوع، وإبراز الطبيعة الخلابة لسواحل وجزر الإمارات، إضافة إلى حفظ ونشر والتعريف بالتراث والسنع الإماراتي ونقله إلى الأجيال الجديدة.

وشارك في سباق الدراجات الهوائية 44 دراجاً، فيما شهدت بطولة الهدد مشاركة أكثر من 300 صقار تنافسوا على مدى أربعة أيام، منهم 90 صقاراً في اليوم الأول فاز منهم 11، وشارك في اليوم الثاني 87 صقاراً فاز منهم 8، وفي اليوم الثالث 81 فاز منهم 7، وفي اليوم الختامي للمسابقة شارك 61 صقاراً فاز منهم 6 صقارين.

فيما قدمت القرية التراثية للمهرجان عبر العديد من الأركان والمعارض للزائرين جوانب من التراث البحري الإماراتي، وقدم السوق الشعبي بما ضمه من محلات للأسر المنتجة وأجنحة للجهات المشاركة والداعمة فرصة التعرف على المنتجات الإماراتية الشعبية.