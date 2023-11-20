«الأبيض» يطارد «العلامة الكاملة» في «القمة الخليجية»

معتز الشامي (دبي)

يخوض منتخبنا الوطني تحدياً مهماً واختباراً قوياً، عندما يحل ضيفاً على شقيقه البحريني، في الساعة الثامنة إلا الربع مساء اليوم، باستاد البحرين الوطني، في العاصمة المنامة، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثامنة لتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027، كما يلتقي في الجولة نفسها نيبال مع اليمن، وطبقاً لنتائج الجولة الأولى، يتربع منتخبنا على القمة وله 3 نقاط، ويليه البحرين بالرصيد ذاته، ثم اليمن ونيبال من دون رصيد.

وتأتي «القمة الخليجية» بين «الأبيض» و«الأحمر»، على أمل حسم منتخبنا لصدارة ترتيب المجموعة الثامنة، والتي يحتلها حالياً بفارق الأهداف عن البحرين، الأمر الذي يضيف أهمية كبيرة على اللقاء المرتقب بين المنتخبين، حيث يرفع «الأبيض» شعار الفوز و«العلامة الكاملة» في ثاني محطاته، متسلحاً بعودة الثقة ونغمة الانتصارات تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو، الذي عبر نيبال في بداية المشوار برباعية.

وأخضع بينتو مباراة البحرين أمام اليمن في الجولة الأولى للتحليل الفني، كما رصد إيجابيات وسلبيات أداء «الأحمر» الذي يقوده المدرب خوان بيتزي مدرب الوصل السابق.

وجهز مدرب منتخبنا التشكيلة المناسبة لمواجهة البحرين المتوقع أن يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور أمام منتخبنا، ما يستدعي «اليقظة والحذر» من جميع اللاعبين، والعمل على امتصاص الحماس والاندفاع الهجومي لأصحاب الأرض، والسعي لفرض المنتخب هيمنته على منطقة الوسط لإحكام السيطرة بشكل عام على مجريات اللعب، وعدم ترك المساحة أمام لاعبي البحرين، وهو ما شدد عليه بينتو خلال المحاضرات الفنية الأخيرة.

ويغيب عن تشكيلة المنتخب طحنون الزعابي بداعي الإصابة، بينما استعاد يحيى الغساني لياقته الفنية والبدنية، ويتوقع أن يتم الدفع به في المباراة، كما يتوقع أن يجري بينتو بعض التغييرات على التشكيلة لضمان تأمين أكبر لمنطقة الوسط والدفاع، والتركيز على الأطراف لخلخلة دفاعات البحرين.

ووضح خلال مواجهات الجولة الأولى من التصفيات، معاناة البحرين في إنهاء الهجمة أمام المرمى، ما يتطلب ضرورة تطبيق دفاع محكم لمواجهة الارتداد السريع المتوقع للاعبي «الأحمر»، والسعي لتأمين مرمى خالد عيسى بالتمركز الصحيح والتصدي لحامل الكرة ومنعه من التسديد على مرمانا، حيث يجيد لاعبو البحريني التسديد من خارج المنطقة.

ويحاول مدرب منتخبنا اعتماد عنصر المفاجأة، سواء في التشكيلة أو طريقة اللعب، خاصة أن بيتزي يعرف الكثير عن المنتخب ولاعبيه، وأعد البحرين بصورة جيدة، حتى وإن تغلب بصعوبة على اليمن بهدفين.



الهويش يُدير المباراة

عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم، طاقماً دولياً سعودياً لإدارة مباراة منتخبنا أمام شقيقه البحريني، ويتكون من محمد خالد الهويش «حكم ساحة» وخلف زيد الشمري «مساعد أول»، وياسر عبدالله السلطان «مساعد ثان»، وفيصل سليمان البلوي «حكم رابع»، والماليزي سوبرامانيام سيليراجين «مٌقيّم الحكام»، والمالديفي عبدالحميد عبدالغفور «مراقب المباراة».



طريق آسيا إلى النهائيات

- تتمثل قارة آسيا بثمانية منتخبات، مع احتمال ارتفاعها إلى تسعة حسب نتائج الملحق العالمي.

- يشتمل الدور الثاني على 36 منتخباً قُسّمت على 9 مجموعات، تضمّ كل واحدة أربعة بنظام الدوري من مرحلتين، بين نوفمبر 2023 ويونيو 2024.

- يتأهل أول منتخبين إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية.

- تقام قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم في 2024، حيث تُوزّع المنتخبات الـ18 المتأهلة على ثلاث مجموعات من ستة منتخبات.

- يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق العالمي.