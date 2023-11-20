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الرياضة

«الكاراتيه» يناقش الاستعداد للدوري العالمي للشباب بالفجيرة

اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه (الاتحاد)
21 نوفمبر 2023 00:56

علي معالي (دبي)

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عقد مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه اجتماعاً برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، في نادي ضباط شرطة دبي، ناقش خلاله الاستعداد لاستضافة بطولة الدوري العالمي للناشئين والشباب 2024 والتي ستقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، للمرة الثانية على التوالي في ضيافة الإمارة من 22 إلى 25 فبراير المقبل، على مجمع زايد الرياضي، ثاني أكبر مجمع رياضي على مستوى الدولة.
وتناول الاجتماع، مناقشة كافة الترتيبات الخاصة باستضافة الدوري العالمي للناشئين والشباب وفئة تحت 21 وفئة تحت 14 سنة، في إضافة جديدة من البطولات العالمية للكاراتيه المقامة بالدولة، وتعد البطولة لهذه الفئة السنية أكبر بطولة على مستوى العالم في اللعبة.
واستعرض المجلس الاستعدادات الخاصة لإقامة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، للموسم الرياضي 2023-2024، وكلف المجلس حميد شامس الأمين العام بمهام مدير بطولة الدوري العالمي للناشئين والشباب 2024، ود.عبدالله البادي الأمين العامة المساعد بمهام المنسق العام، كما تم تكليف إبراهيم النعيمي بمهام المنسق العام لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.
ترأس الاجتماع اللواء «م» عبدالرازق الرزوقي وبحضور راشد عبدالمجيد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي، والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، والمهندس حميد شامس الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، ود.عبدالله البادي الأمين العام المساعد، وأعضاء المجلس د. حصة بن حيدر، وإبراهيم النعيمي، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد.

اتحاد الكاراتيه
الكاراتيه
الدوري العالمي لشباب الكاراتيه
الدوري العالمي للكاراتيه
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