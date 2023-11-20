أبوظبي تستعد لاستقبال 100 ألف مشجع في «الفورمولا- 1»

أبوظبي (الاتحاد)

تزداد وتيرة الأعمال والأنشطة القائمة في حلبة مرسى ياس مع اقتراب موعد استضافة النسخة الخامسة عشرة من السباق الختامي لبطولة «الفورمولا-1» في أبوظبي، حيث تستعد أيقونة حلبات «الفورمولا-1» لاستقبال أكثر من مئة ألف من مشجعي رياضة سباق السيارات خلال الأيام الأربعة لاستضافة سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي، إلى جانب المئات من أعضاء الفرق العشرة المشاركة والضيوف من كبار الشخصيات والنجوم الخمسة لحفلات مهرجان ياسلام لما بعد السباق، بالإضافة إلى المشاهير والإعلاميين، وأفضل سائقي رياضة سباقات السيارات في العالم.

وللتأكد من الجاهزية الكاملة لحلبة مرسى ياس قبيل انطلاق السباق المرتقب الذي من المتوقع أن يشاهده أكثر من 100 مليون شخص من حول العالم عبر مختلف منصات المشاهدة، تعمل فرق التشغيل والصيانة بأقصى طاقتها في مختلف أرجاء الحلبة والمدرجات والمناطق المحيطة لتكون على أتم استعداد في الموعد المحدد.

وقبل انطلاق الحدث الحافل بالفعاليات والذي يستمر على مدار أربعة أيام لهذا العام، يتولى فريق كامل من عمال التنظيف مهمة إزالة آثار الغبار من المدرجات الجديدة المميزة في الحلبة، حيث يستخدم هذا الفريق مضخات عالية الضغط لإزالة الغبار من 228 مظلة في مختلف أرجاء الحلبة، في مهمة تتطلب 6920 ساعة عمل لإتمامها، لتبدو الحلبة بكافة أرجائها بأبهى صورة استعداداً لوصول الجماهير.

ولا تقتصر جهود فرق الصيانة على الأيام التي تسبق السباق فحسب وإنما تستمر على مدار العام، حيث شهدت الحلبة مؤخراً تركيب نظام إضاءة متطور من مصابيح LED، والذي يتميز بكونه أكثر كفاءة بنسبة 34% ويقلل من استخدام الكهرباء بنسبة 24% على مدار العام، الأمر الذي يتيح تقليل انبعاثات الكربونية السنوية في الحلبة بنسبة تصل إلى 30%.

وحظيت المساحات الخضراء التي تمتد على 88.4 فدان على كامل مساحة الحلبة بمزيد من العناية من قبل الفريق المختص، حيث تولت فرق البستنة زراعة وتقليم 2.52 فدان من الزهور الموسمية ونباتات الزينة، بالإضافة إلى زراعة أكثر من 1750 نوعاً مختلف من النباتات، إلى جانب العناية بما يقارب 886 فصيلة من أشجار النخيل و529 أصيصاً، والتي تضفي مظهراً بهياً من الألوان الطبيعية والروائح الزكية في حلبة مرسى ياس. أما بالنسبة لمنطقتي البادوك والصيانة، تقوم الفرق التي تضم خبراء سباقات السيارات ومديري الخدمات اللوجستية بالإشراف على وصول أساطيل النقل التي تحمل السيارات والمعدات الخاصة بالفرق المشاركة في سباق «الفورمولا-1» الختامي، وسباق بطولة «الفورمولا-2»، والجولة الخاصة من سباق «الفورمولا-4» الإمارات.

كما تتولى الفرق التقنية وخبراء السلامة فحص كل جزء من الحلبة ضمن الإجراءات المكثفة لضمان سلامة السائقين والفرق والمشاهدين أثناء استمتاعهم بفعاليات سباق «الفورمولا-1».

ومع اكتمال الاستعدادات واقتراب انتهاء كافة الأعمال، يحين موعد وصول 26 من فرق «الفورمولا-1» و«الفورمولا-2» وجولة كأس الفورمولا4 الإمارات إلى أبوظبي، وينهي فريق الخدمات اللوجستية في حلبة مرسى ياس جهوده في إعداد 227 غرفة بأكثر من 3000 قطعة من الأثاث والتجهيزات، وفحص 65 رافعة شوكية، بالإضافة إلى برمجة أكثر من 200 بطاقة دخول قبيل وصول الفرق والسائقين، بعد انتهاء السباق قبل الأخير للموسم في لاس فيجاس.