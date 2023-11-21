الأربعاء 22 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

زاير-إيمري يغيب إلى نهاية العام

زاير-إيمري يغيب إلى نهاية العام
21 نوفمبر 2023 09:24

 
باريس (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
مفاجأة.. نيمار انتقل إلى سان جرمان مصاباً!
«الديوك».. الصياح لا يكتمل!

خسر باريس سان جيرمان، بطل ومتصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، جهود لاعب وسطه الشاب وارن زاير-إيمري لما تبقى من هذا العام، وذلك بسبب الإصابة وفق ما أعلن نادي العاصمة.
وأصيب ابن الـ17 عاماً خلال تسجيله هدفه الدولي الأول في الفوز الكاسح الذي حققه المنتخب الفرنسي على جبل طارق 14-0 في تصفيات كأس أوروبا 2024.
وقال سان جيرمان إن لاعبه الشاب يعاني من «التواء متوسط الخطورة في الكاحل الأيمن»، مشيراً الى أنه سيخضع إلى «العلاج حتى العطلة الشتوية».
ويتعين على النادي الباريسي خوض مباراتيه المقبلتين الحاسمتين في دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني في الجولتين الأخيرتين من منافسات المجموعة السادسة والمقررتين في 28 الحالي و13 ديسمبر، من دون نجمه الشاب.

فرنسا
باريس سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل
دورتموند
آخر الأخبار
مفاجأة.. نيمار انتقل إلى سان جرمان مصاباً!
الرياضة
مفاجأة.. نيمار انتقل إلى سان جرمان مصاباً!
اليوم 16:11
اعتماد أسماء منتسبي الدفعة الأولى لبرنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي
علوم الدار
اعتماد أسماء منتسبي الدفعة الأولى لبرنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي
اليوم 16:08
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتعرب عن أملها في وقف دائم لإطلاق النار
علوم الدار
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتعرب عن أملها في وقف دائم لإطلاق النار
اليوم 15:50
شرطة أبوظبي تفوز بـ6 جوائز في معرض سيول الدولي للاختراعات
علوم الدار
شرطة أبوظبي تفوز بـ6 جوائز في معرض سيول الدولي للاختراعات
اليوم 15:43
«حديقة أم الإمارات» ترتقي بصحة الإنسان
الترفيه
«حديقة أم الإمارات» ترتقي بصحة الإنسان
اليوم 15:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©