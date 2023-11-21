زاير-إيمري يغيب إلى نهاية العام



باريس (أ ف ب)

خسر باريس سان جيرمان، بطل ومتصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، جهود لاعب وسطه الشاب وارن زاير-إيمري لما تبقى من هذا العام، وذلك بسبب الإصابة وفق ما أعلن نادي العاصمة.

وأصيب ابن الـ17 عاماً خلال تسجيله هدفه الدولي الأول في الفوز الكاسح الذي حققه المنتخب الفرنسي على جبل طارق 14-0 في تصفيات كأس أوروبا 2024.

وقال سان جيرمان إن لاعبه الشاب يعاني من «التواء متوسط الخطورة في الكاحل الأيمن»، مشيراً الى أنه سيخضع إلى «العلاج حتى العطلة الشتوية».

ويتعين على النادي الباريسي خوض مباراتيه المقبلتين الحاسمتين في دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني في الجولتين الأخيرتين من منافسات المجموعة السادسة والمقررتين في 28 الحالي و13 ديسمبر، من دون نجمه الشاب.