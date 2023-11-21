«السيولة» تمنع نيجيريا من إقالة بيسيرو!



أبوجا (أ ف ب)



قال نسي إيسيان عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد النيجيري لكرة القدم، إن نقص الأموال يعيق إقالة مدرب «النسور الممتازة»، البرتغالي جوزيه بيسيرو من منصبه، بعد تعادليه المخيبين، في بداية التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال إيسيان لوسائل الإعلام «إذا كان لدينا المال لدفع تعويضاته، نكون مستعدين لإقالته من مهامه، لسنا سعداء».

وأضاف إيسيان «الجميع يطالب بإقالة المدرب، من أصل ست نقاط ممكنة، لدينا نقطتان فقط، إنه أمر مؤسف، ونحن في وضع محفوف بالمخاطر جداً».

ووجهت انتقادات كثيرة الى بيسيرو، بسبب سقوط نيجيريا في فخ التعادل في مباراتيها الافتتاحيتين من التصفيات أمام ضيفتها المتواضعة ليسوتو ومضيفتها زيمبابوي بنتيجة واحدة 1-1، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تتصدرها جنوب أفريقيا برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة.

وتملك جنوب أفريقيا فرصة الابتعاد أربع نقاط في الصدارة، عندما تحل ضيفة على رواندا في ختام منافسات الجولة الثانية.

وتنتظر نيجيريا التي فشلت في التأهل الى النسخة الأخيرة لكأس العالم في قطر نهاية 2022، قمة مرتقبة أمام ضيفتها جنوب أفريقيا في أويو جنوب البلاد في الجولة الثالثة في يونيو المقبل، قبل أن تحل ضيفة على بنين في اختبار لا يخلو من صعوبة.

ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات التسع في التصفيات الى النهائيات والتي ستضم 48 منتخباً بدلاً من 32، فيما تخوض أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني في مجموعتها، ملحقا يتأهل عنه ممثل «القارة السمراء» إلى ملحق دولي مع خمسة منتخبات أخرى في القارات الأخرى من أجل ضمان مقعد إضافي محتمل في المونديال المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.