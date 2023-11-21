كومان وديمبلي.. «إعلان حرب»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



تبدو المنافسة ضارية بين نجمي فرنسا، «الجناحين» كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ، وعثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، وما يزيدها اشتعالاً أن الأول أعلن تحديه للثاني على حجز مكان أساسي في تشكيلة «الديوك» التي يضعها ديدييه ديشامب المدير الفني، وتحديداً في الجبهة اليمنى للهجوم.

وتفوق ديمبلي لاعب برشلونة السابق على كومان خلال مباريات كأس العالم الأخيرة بقطر، حيث كان يلعب أساسياً طوال البطولة، غير أن الأمور تغيرت خلال الأشهر الأخيرة، وبوجه خاص بعد أن لعب كومان أساسياً أمام هولندا وجبل طارق، وتألق وسجل هدفين في مرمى المنتخب الأخير.

وفي لقاء مع قناة «كانال بلوس» الفرنسية، تحدث كومان عن المنافسة مع ديمبلي، رافعاً راية التحدي في وجهه، خاصة بعد أن حصل نجم بايرن ميونيخ على التقدير الذي يتناسب مع ما يقدمه في ناديه الألماني، حيث يلعب أساسياً معظم الوقت، ما لم يكن مصاباً.

وأخيراً أصبح كومان أساسياً مع «الديوك» وتحدث عن الفترة التي كان فيها في المرتبة الثانية بمركز الجناح الأيمن بعد ديمبلي. وقال: ظللت فترة غير قصيرة بديلاً لديمبلي، رغم أنني أساسي مع «البافاري»، ولكن الأمور في المنتخب يُنظر إليها بمنظور مختلف وفقاً لرؤية المدير الفني ديدييه ديشامب واحتياجاته الخططية والتكتيكية، ولهذا أحياناً ألعب أساسياً، وفي أحيان أخرى أجلس بديلاً.

وبعد أن نجح كومان لاعب باريس سان جيرمان السابق في إقناع ديشامب بأدائه الراقي، وإسهامه الإيجابي في لعب الفريق، يأمل أن يستمر أساسياً في مركز الجناح الأيمن، بل ويقاتل من أجل عدم العودة إلى «دكة البدلاء»، وقال: حصلت على ثقة «الكوتش» بفضل لعبي بانتظام مع «البايرن» وهو فريق كبير، وأدائي المتميز مع «الديوك»، وأسعى لتقديم أفضل ما عندي من أجل الفريق، ولهذا أرى أن قتالي من أجل اللعب أساسياً في الجناح الأيمن، أمر مشروع تماماً.

وتحدث ديشامب في مؤتمر صحفي قبل مواجهة اليونان في الجولة الأخيرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات «يورو2024»، عن حالة كينجسلي كومان، وقال: المنافسة ما زالت قائمة بين كومان وديمبلي على اللعب في الجناح الأيمن، وإذا كان نجم «البايرن» سجل هدفين في مباراة الجولة قبل الأخيرة أمام جبل طارق «14-صفر»، فإن ذلك أمر جيد بالنسبة له، ويمنحه المزيد من الثقة ويحرره أيضاً ويلعب بلا ضغوط، ولكن ليس بالضرورة أن يلعب أساسياً على طول الخط، صحيح أن لديه الطاقة والإمكانية الكاملة لبدء المباريات، ولكن هذا هو الحال أيضاً بالنسبة للاعبين آخرين.