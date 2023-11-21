لقاء «الطالب» و«المعلم» بذكريات «الخفافيش»!



مراد المصري (دبي)



يستعد المدرب رافا بينيتيز للعودة إلى ميستايا، الملعب الذي استمتع فيه بثلاث سنوات تاريخية مع فالنسيا بين 2001 و2004، عندما قاده إلى الفوز بلقب الدوري الإسباني مرتين، والدوري الأوروبي مرة واحدة، وذلك عندما يقود سيلتا فيجو بمواجهة «الخفافيش» يوم السبت المقبل، ضمن «الجولة 14»، في لقاء يحمل مواجهة خاصة، لأن مدرب فالنسيا هو روبن باراخا، أحد أعضاء الفريق الذي أسهم في صناعة مجد بينيتيز خلال تلك السنوات.

وربما لا يعرف الكثيرون أن العلاقة بين بينيتيز وباراخا تمتد لنحو 28 عاماً، قبل أن يلتقيا في فالنسيا، وتحديداً في ريال بلد الوليد، عندما بدأ المدرب مسيرته للمرة الأولى في دوري الدرجة الأولى الإسباني موسم 1995-1996، وكان باراخا أحد اللاعبين الشباب في ذلك الفريق حيث دربه في خطواته الأولى لاعباً محترفاً.

احتفل العديد من المشجعين بخبر عودة بينيتيز إلى «الليجا» في الصيف، خاصة أنه وقع مع سيلتا في عام خاص للنادي، حيث يحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسه، لكن البداية جاءت متعثرة، وحالياً الفريق متورط في معركة الهبوط، فيما استقر فالنسيا في منتصف جدول الترتيب بقيادة باراخا، ويتطلع إلى تعزيز مستواه الجيد في ميستايا، حيث حقق 4 انتصارات من 6 مباريات.

من المؤكد أن الجماهير في الملعب سترحب بالمدرب السابق بأسلوب أنيق، كما فعلوا أيضاً في زيارته السابقة، عندما كان مدرباً لريال مدريد، عندما رفعوا لافتة وقتها كتبوا فيها «رافا لقد منحتنا أفضل سنوات حياتنا»، تقديراً للرجل الذي عرف نجاحاً مميزاً مع «الخفافيش»، ويملك مسيرة حافلة في الملاعب، حيث قام بالتدريب في 1114 مباراة رسمية، وفاز بالعديد من الألقاب، خصوصاً مع ليفربول الإنجليزي أيضاً.

على الجانب الآخر، فإن مسيرة باراخا على الدكة مدرباً ما زالت في بدايتها، لكنه يركز على أسلوب الانضباط في اللعب والهجوم المرتد السريع.