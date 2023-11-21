بابان: خاتمة مبابي في الملاعب «غير سعيدة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



أصبح كيليان مبابي مهيئاً لتجاوز نجوم آخرين، إذا ما استمر على هذا المعدل التهديفي، خلال السنوات القادمة، ويكفيه فخراً أنه وصل إلى رقم 300 في سن أصغر من وصول «الأسطورتين» ليونيل ميسي وكريستيانورونالدو، إلى الرقم نفسه.

وتحدث النجم الفرنسي «المخضرم» جان بيير بابان «60 عاماً» الذي كان مهاجماً لا يُشق له غبار، ولاعباً في مارسيليا وميلان الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني على التوالي، عن إنجاز مبابي في لقاء مع تلفزيون «ليكيب»، ولم يخف إعجابه الشديد بـ «فتى بوندي المدلل» منذ بدايته مع موناكو، وحتى انتقاله إلى سان جيرمان.

واعترف بابان بأن استمرارية تألق مبابي بانتظام طوال سنوات أمر نادر الحدوث، بل وفريد في نوعه، وكلما ازداد عدد أهدافه ارتفعت درجة طموحاته إلى عنان السماء.

وطرح عليه مذيع «ليكيب» سؤالاً: هل معنى ذلك إن مبابي يمكنه إضافة المزيد؟ أجاب بابان قائلاً: أعتقد أنه يستطيع بشرط أن تبتعد عنه الإصابات، وأرى أنه يمكنه أن يسجل كل موسم ما بين 45 و55 هدفاً لسنوات عديدة، ولكن عليه فقط أن يؤمن بقدرته على تحقيق أهدافه بلاحدود.

وانتظام مبابي في تسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام القياسية، وهو في هذه السن الصغيرة، يدعو للاعتقاد بأنه يمكنه أن يقترب من أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم.

وعندما سأله المذيع: هل تقصد ألف هدف مثلاً؟ أجاب بابان «54 مباراة دولية و30 هدفاً»، والحاصل على جائزة الكرة الذهبية عام 1991: لا أقصد ذلك، ولكن مبابي هو الذي يقرر ذلك ببساطة، وما إذا كان بمقدوره أن يفعلها، وعلى أي حال فإنني أتمنى أن يضاعف عدد أهدافه خلال 4 أو5 سنوات.

ومن جهة أخرى يعتقد بابان الذي أسهم في وصول منتخب «الديوك» إلى المركز الثالث في مونديال 1986، أن مبابي سيفقد مع الزمن بعض قدراته ومهاراته ومعدلات سرعته ومراوغاته، وعليه أن يبتكر أشياء جديدة لكي يستمر في حالة جاهزية دائمة، وقال: قد يفقد بعض سرعته، ولكنه يبقى أسرع من كثيرين، وذات يوم يمكنه بذكائه أن يحافظ على مستواه، بفضل تراكم الخبرات التي حصل عليها عشرات، بل ومئات المرات من مختلف المواقف التي عاشها، غير أن بابان توقع في نهاية حديثه أن تكون خاتمة مبابي في ملاعب كرة القدم غير سعيدة، مجرد «نبوءة»!.