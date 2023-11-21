«الإمبراطور» يتحفز لعدم تكرار «عثرة الثامنة»



مراد المصري (دبي)



يؤدي الوصل تدريباته بمعنويات مرتفعة، ترقباً لعودة «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث تنتظره مباراة قوية أمام الجزيرة يوم السبت المقبل، يسعى من خلالها لعدم تكرار «عثرة» الموسم الماضي.

واستهل «الإمبراطور» الموسم الماضي من دون أي خسارة في أول 7 جولات، قبل أن يخسر أمام «فخر أبوظبي» بهدفين في الجولة الثامنة، والآن يمر الفريق بسلسلة إيجابية لم يعرف خلالها الخسارة في أول 7 جولات هذا الموسم، ويتصدر الترتيب في الوقت الحالي، وتشاء الظروف أن يكون الموعد في الجولة الثامنة مع الجزيرة مرة أخرى، وعلى الملعب نفسه «استاد محمد بن زايد» في أبوظبي.

ويركز المدرب الصربي ميلوش على الحفاظ على مكتسبات الفترة الماضية، من خلال مواصلة التحضير البدني للاعبين مع تجنب الجرعات المكثفة لتفادي الإصابات، في ظل ضغط المباريات المتوقع خلال المرحلة المقبلة، فيما خاض مباراة ودية مفيدة حقق خلالها الفوز على الإمارات.

ويبرز نيكولاس خمينيز حالياً في الفريق، وخلال التدريبات من خلال توليه مهمة صناعة الألعاب، وأسهم في 7 أهداف في أول 7 جولات هذا الموسم، بعدما سجل هدفين وصنع 5 أهداف، وكان صاحب اللمسات التي مهدت الدرب للفوز على العين في الجولة الماضية، واقتناص صدارة الترتيب، ليشغل «خانة» أفتقدها الوصل خلال المواسم الماضي، في صفقة تعتبر من الأنجح في ملاعبنا إلى الآن هذا الموسم.

ويترقب الوصل عودة لاعبي منتخبنا بعد مواجهة البحرين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، وتحديداً «الثنائي» فابيو ليما وعلي صالح اللذين يشكلان إضافة مهمة في الخط الأمامي في هذا النوع من المباريات، حيث اعتادت مواجهات الوصل والجزيرة أن تكون ذات لعب مفتوح وأهداف غزيرة، ولم تعرف التعادل السلبي منذ 6 سنوات في أكتوبر 2017.