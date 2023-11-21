«شرطة أبوظبي» بطل «ترايثلون كلباء»



أبوظبي (الاتحاد)



فاز منتخب القيادة العامة لشرطة أبوظبي للترايثلون بالمراكز الأولى، ضمن فئة المواطنين، وفئة الأعمار السنية، والفئة العامة في النسخة الثالثة لدورة كلباء للألعاب الشاطئية، والتي شهدت أداءً متميزاً من المنتخب، في أولى مشاركاته الرسمية، بعد تسجيله باتحاد الترايثلون.

وأشاد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، بالمستويات المتميزة للمشاركين في البطولة، والتي تبشر بمستقبل رياضي واعد في المشاركة بالبطولات المحلية والإقليمية والعالمية.

وهنأ العميد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، منتخب شرطة أبوظبي على المشاركة المتميزة في البطولة، لافتاً إلى الحرص على المشاركة في مثل هذه الرياضات والمنافسات لتنمية مواهب ومهارات منتسبيها الرياضية، ورفع لياقتهم البدنية، تمهيداً للمشاركة في المنافسات الدولية.

واشتملت المنافسات على فئة «السوبر سبرنت» سباحة لمسافة 350 متراً، والدراجة الهوائية لمسافة 10 كيلومترات، والجري لمسافة 2.5 كيلو متر، وفئة «السبرنت»، وتضمن السباحة لمسافة 750 متراً، والدراجة الهوائية لمسافة 20 كيلو متراً، والجري لمسافة 5 كيلو مترات، و«فئة الأولمبيك»، وتضمنت السباحة لمسافة 1500 متر، والدراجة الهوائية لمسافة 40 كيلو متراً، والجري لمسافة 10 كيلو مترات.

وحاز على الكعبي على المركز الأول في «سوبر سبرنت» للفئة العمرية من 18 -27 سنة، وحصل عبد الله آل علي، على المركز الأول لبطولة «سوبر سبرنت» للفئة العمرية من 30-39، وحصل إبراهيم المنصوري على المركز الأول سوبر سبرنت لفئة الأعمار 40-49، وفازت ملينا بالمركز الأول سوبر سبرنت للسيدات في فئة 40-49، وحاز سالم جمال المركز الأول لفئة الأولمبيك بفئة المواطنين.

وحصل نايف المرزوقي على المركز الثاني في فئة المواطنين أولمبيك، وحاز فريق تتابع سبرنت، ويضم محمد عيسى - سباحة، والدراج سيف معيوف، والعداء سلطان الظنحاني، المركز الثاني في التتابع سبرنت، وحصل سعود الزعابي على المركز الثاني في سبرنت فئة المواطنين، وسليمان الشحي على نفس المركز في فئة سوبر سبرنت للفئة العمرية 30-39، فيما حصل فيصل بن حجر على المركز الثاني للفئة العامة، والأول على المواطنين بالبطولة، وحصل فهد الظنحاني على المركز الثالث في فئة سوبر سبرنت للفئة العمرية 30-39.

وشملت البطولة 7 باقات من الألعاب الرياضية، الأولى للألعاب المائية التجديف الشاطئي والكاياك والدراجات المائية والشراع، والباقة الثانية ألعاب الدفاع عن النفس التايكواندو والكاراتيه والجودو والجو جيتسو والمصارعة الشاطئية، والباقة الثالثة كرة القدم الشاطئية والرابعة الكرة الشاطئية، والخامسة الريشة الطائرة، والسادسة كرة السلة 3×3، والسابعة الترايثلون، إلى جانب عدد من المسابقات المصاحبة كتحدي اللياقة، وتحدي اليوجا والألعاب الشعبية، وعدد من الفعاليات الأخرى التي تستهدف الترفيه والمتعة لجمهور الدورة.