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الرياضة

مهرجان زايد للبوانيش الشراعية ينطلق الجمعة في أبوظبي

مهرجان زايد للبوانيش الشراعية ينطلق الجمعة في أبوظبي
21 نوفمبر 2023 13:00

 

أبوظبي (الاتحاد)

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برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ينطلق سباق مهرجان الشيخ زايد للبوانيش الشراعية، يوم الجمعة المقبل، في العاصمة أبوظبي، ضمن أجندة الموسم للنادي البحري، ومختلف الأنشطة التراثية والحديثة، والتي يقوم بتنظيمها طوال الموسم.
وتأتي تنظيم السباق ضمن المشاركات المتعددة للنادي في أنشطة وفعاليات مهرجان الشيخ زايد، وستكون انطلاقة السباق من عالي جزيرة اللولو، ومسافته 7 أميال بحرية، والنهاية على كورنيش أبوظبي، عند مبنى النادي على كاسر الأمواج، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين في السباق 50 قارباً، وهي ضمن خطة النادي، والذي يسعى دائماً لزيادة شعبية الرياضات التراثية لدى البحارة والنواخذة ومجتمع الشباب والرياضة.
والسباق هو الجولة الثالثة ضمن سباقات البوانيش، ومن المقرر أن تنطلق الجولة الختامية في ديسمبر ضمن مهرجان السلع البحري، ويغلق باب التسجيل في السباق غداً، وقبل إقامة وانطلاق السباق بيوم.
من ناحيته، أكد خليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في النادي على أن سباق مهرجان الشيخ زايد للبوانيش الشراعية، هو لوحة جميلة من لوحات التراث والسباقات التي يقدمها النادي، وقال: نتوقع مشاركة كبيرة وقوية في السباق، وإقبالاً من البحارة والنواخذة، خاصة أن البوانيش تحظى بحضور كبير ومتميز.
وكشف خليفة الرميثي عن خطة النادي البحري في تنظيم سباقات عدة تحمل اسم مهرجان الشيخ زايد، خلال الموسم الحالي، وذلك ضمن المشاركة المتعددة في المهرجان، وقال: سباق البوانيش هو أول سباق ينطلق تحت اسم المهرجان، وستكون هناك سباقات أخرى لفئات متنوعة تحمل اسم المهرجان في الفترة المقبلة.

 

الإمارات
أبوظبي
نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
البوانيش الشراعية
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