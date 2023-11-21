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الرياضة

ورشة دولية للقوس والسهم

ورشة دولية للقوس والسهم
21 نوفمبر 2023 13:01

 
دبي (الاتحاد)

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نظم اتحاد القوس والسهم، ورشة تعريفية في أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، شارك خلالها الخبير دومينيك أوهلمان في تقديم محاضرات نظرية وعملية حول أفضل الممارسات للتعريف برياضة القوس والسهم.
وحضر الورشة 43 مشاركاً من مختلف الأندية في الدولة، بالإضافة إلى متابعة «أون لاين» لـ 13 مشاركاً، بهدف الاطلاع على آخر التحديثات الخاصة بهذه الرياضة، بما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد لتمكين الكوادر الإدارية والتحكيمية من الاطلاع على آخر التحديثات العالمية.
وأكد محمد الفلاحي المدير التنفيذي للاتحاد، أن الورشة التعريفية شهدت متابعة كبيرة من القطاعات المختلفة، نظراً لأهميتها من النواحي كافة، بما يضمن التطور الذي تقوده الإمارات، من خلال العملية التطويرية الشاملة في منظومة العمل، بالإضافة إلى أنها تبرز الجهود الملموسة التي يضطلع بها اتحاد القوس والسهم، لتعزيز التطور، وتكامل الجهود، لضمان استدامة الرؤى المستقبلية.
من جهته أشاد الخبير دومينيك أوهلمان بالتفاعل الواسع من المشاركين في الورشة، والحرص على حضور فعالياتها، وإثراء النقاش حول مختلف النقاط التي تعزز تطوير المنظومة المتكاملة، وأهمية ما يثمر من مخرجات تسهم بدور فاعل في رفع الكفاءة المهنية للأطقم الفنية في الاتحاد، بما يمهد السبيل نحو إثراء الواقع المرتبط بعناصر اللعبة، وتطوير الفلسفة الداعمة للتوجهات المستقبلية.

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