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الرياضة

«الجودو» يبدأ المرحلة الأخيرة من الإعداد في أستراليا

«الجودو» يبدأ المرحلة الأخيرة من الإعداد في أستراليا
21 نوفمبر 2023 13:30

أبوظبي (الاتحاد)

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بدأ منتخب الجودو المرحلة الثالثة والأخيرة في معسكر أستراليا، بمشاركة 13 لاعباً ولاعبة، والذي يستمر حتى أول ديسمبر المقبل، موعد السفر إلى اليابان، استعداداً للمشاركة في بطولة طوكيو جراند سلام التي تقام 2 و3 ديسمبر، في ختام بطولات عام 2023، وذلك تحت إشراف الاتحاد الدولي، وتشمل برنامج إعداد بدني، والتدريب المشترك، وبعض المباريات التجريبية مع المنتخبات الموجودة في المعسكر الدولي.
وتشهد بطولة طوكيو مشاركة 488 لاعباً ولاعبة من 86 دولة حتى الآن، من بينها 7 دول عربية هي منتخبات الإمارات، والبحرين، والسعودية، وقطر، والمغرب، والجزائر وجيبوتي، وذلك بحثاً عن إضافة المزيد من نقاط التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وفي مقدمتها الإمارات الحاصل على رصيد كبير من النقاط حتى الآن، وتحدد أول ديسمبر موعداً لقرعة بطولة طوكيو عبر تقنية الفيديو.
وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، جهود لجنة الإعداد لأولمبياد باريس، برئاسة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي، رئيس البعثة، وبرمجة اللجنة الدقيقة لإعداد المنتخب الأول، وفق رؤية ثاقبة هدفها الوجود الدائم في الدورات الأولمبية، بما يعكس الوجه المشرق لرياضة الإمارات في هذا المحفل الكبير.
وأضاف: إن برنامج الإعداد يتواصل بمشاركة اللاعبين كافة، تحت شعار «أولمبياد باريس طموحنا»، حيث يتضمن برنامج المنتخب عقب بطولة طوكيو، وبعد الراحة القصيرة، السفر إلى جورجيا يوم 12 ديسمبر، لإقامة معسكر ضمن الإعداد للأولمبياد، وتصفيات الموسم الجديد لفعاليات الاتحاد الدولي، والذي يبدأ ببطولة البرتغال جراند سلام من 26 إلى 28 يناير المقبل، فيما تحددت منافسات الجودو في أولمبياد باريس من 27 يوليو إلى 2 مارس 2024.

 

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
أستراليا
اليابان
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