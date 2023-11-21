دولية دبي للقفز بالمظلات تدشن «النسخة السابعة»



دبي (الاتحاد)



دشن 168 لاعباً يمثلون 40 فريقاً من 27 دولة، بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات في نسختها السابعة، والتي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية بنادي سكاي دايف دبي، برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتأتي البطولة بعدما انتهت بطولة أوروبا للقفز بالمظلات، والتي تقام للمرة الأولى خارج أوروبا.

وتحولت منطقة سكاي دايف دبي إلى قبلة للجمهور، حيث يتجمع المشاركون في الإقلاع والهبوط في مسابقة التزحلق، فيما خصصت منطقة فندق شاطئ العنوان للهبوط المظلي في مسابقة دقة الهدف، ويتابع الحدث عدد كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البطولة على شبكة الأنترنت، وأيضاً على موقعي الاتحاد الدولي للقفز بالمظلات والاتحاد الدولي للرياضات الجوية.

وأكد البرازيلي نيلتون جوميز رئيس الاتحاد الدولي للرياضة العسكرية «السيزم»، أن الاتحاد الدولي لديه 140 دولة تتمتع بالعضوية الكاملة وننظم كافة الفعاليات والأنشطة الرياضية بين هذه الدول، والإمارات من بين الدول الأكثر نشاطاً وفاعلية، من خلال الوجود في الفعاليات كافة، كما أنها من أفضل الدول تنظيماً للبطولات، وسعدت بدعوتي لحضور ختام بطولة أوروبا للقفز بالمظلات، وأعشق اللعبة، وتربطني صداقات عديدة بالمسؤولين عن اللعبة كافة والممارسين لها.

وأشاد جوميز بالتسهيلات والإمكانيات التي تساعد القافزين، وقال: «الإمارات تملك كوادر مؤهلة، ولديها خبرات تنظيمية تراكمية ناجحة، تمكنها من تنظيم كبريات البطولات، وهو ما لمسته في أكثر من بطولة».