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الرياضة

الشامسي بطل مهرجان خريف العين الدولي للشطرنج

الشامسي بطل مهرجان خريف العين الدولي للشطرنج
21 نوفمبر 2023 14:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أحرز محمد سعيد محمد الشامسي لقب فئة تحت 1400 نقطة، بعد أداء استثنائي، أظهر فيه تفوقاً واضحاً على منافسيه، في مهرجان خريف العين الدولي للشطرنج، الذي نظمة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بمقر النادي في منطقة الخبيصي بمدينة العين، بمشاركة أكثر 71 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 دولة من جميع الأعمار.
وقام عبدالرحمن إبراهيم الزرعوني المدير التنفيذي للشؤون الإدارية بالنادي بتتويج الفائزين، وسط حضور كبير من اللاعبين وذويهم وعدد من محبي الشطرنج في مدينة العين.
وهنأ الزرعوني الفائزين، معبراً عن اعتزازه بالمستوى الرفيع للمشاركين والأداء المتميز الذي قدموه خلال المهرجان، مؤكداً أهمية مثل تلك المنافسات القوية في تطوير مهارات اللاعبين الشباب وإعدادهم للمنافسات الدولية.
وأضاف: مهرجان خريف العين للشطرنج فرصة للاعبينا لاكتساب خبرة قيمة وتطوير مهاراتهم، ونهدف من خلاله إلى رفع مستوى اللعبة في مدينة العين، موجهاً الشكر إلى الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس النادي رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج على دعمه الكبير والمستمر للعبة.
وتمكن الشامسي من حصد إنجاز كبير، بالفوز في جميع الجولات السبع، جامعاً 7 نقاط كاملة بنسبة نجاح 100%، ومتصدراً القائمة بفارق نقطة ونصف نقطة عن أقرب منافسيه، شيخة عبد الله المريخي التي حصدت المركز الثاني برصيد 5.5 نقطة، بأداء متميز، بينما جاءت شيخة ناصر الشامسي برصيد نفسه في المركز الثالث.
وفي فئة فوق 1400 نقطة، جاءت المنافسة على أشدها بين الثلاثة الأوائل، مهرداد بهلوانزاده أمين صندوق الاتحاد الآسيوي للشطرنج، ورئيس الاتحاد الإيراني الأسب، والفلبيني سانتياجو ريجي ميل، والهندي فيهان دومير، الذين تصارعوا على لقب بطل المهرجان حتى الجولة الأخيرة، وشهدت إثارة بالغة في نتائجها.
وبعد انتهاء الجولة السابعة الأخيرة، تساوى اللاعبون الثلاثة في رصيد 5.5 نقطة لكل منهم، ليتم اللجوء إلى قواعد كسر التعادل المعتمدة، المواجهات المباشرة، ثم نظام بوخهولتز، والتي مالت كفتها لمصلحة ريجي ميل الذي حصد جائزة المركز الأول، ثم الإيراني بهلوانزاده، وأخيراً الهندي دومير.

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