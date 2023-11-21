فورمبيرج يتألق في هجوم «النمور»



فيصل النقبي (كلباء)



واصل السلوفيني أندريس فورمبيرج تألقه في الفترة الأخيرة، حيث قاد «النمور» إلى فوز مستحق على الشارقة 2-1، في إياب ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه، والذي منح اتحاد كلباء بطاقة العبور إلى «مربع الذهب».

ورفع فورمبيرج رصيده إلى 4 أهداف، منها هدفان في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ومثلهما في «دوري أدنوك للمحترفين»، لينافس مهدي قائدي هداف الفريق الذي وصل إلى الهدف السادس مع «النمور» هذا الموسم.

ويعتبر فورمبيرج إضافة حقيقية لهجوم اتحاد كلباء، لما يملكه من مهارات وطول فارع يستغله في المواجهات الهوائية مع المدافعين.

ويعد «السلوفيني» أحد العناصر التي يعتمد عليها المدرب فرهاد مجيدي أمام النصر في المواجهة المهمة بينهما في الجولة الثامنة من «دوري أدنوك للمحترفين».