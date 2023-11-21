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الرياضة

جائزة الإبداع الرياضي تعلن أسماء الفائزين

جائزة الإبداع الرياضي تعلن أسماء الفائزين
21 نوفمبر 2023 15:00

 
دبي (الاتحاد) 

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تعلن «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، صباح اليوم عن الفائزين في فئات الدورة الثانية عشرة للجائزة الأكبر من حيث قيمتها وتعدد فئاتها، والأولى من نوعها على الإطلاق المخصصة للإبداع في العمل الرياضي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده إدارة الجائزة بمنطقة نخلة جميرا. 
ويترقب القطاع الرياضي في الإمارات والوطن العربي والعالم، الإعلان عن الفائزين بالفئات التقديرية والتنافسية للجائزة التي تمنح للشخصيات الرياضية القيادية، وكذلك للرياضيين والفرق والمؤسسات في الإمارات والوطن العربي، وكذلك للمؤسسات الرياضية العالمية، إلى جانب الناشئين الإماراتيين الستة الذين تم طرح أسمائهم لتصويت الجمهور، والرياضيين الناشئين العرب الستة الذين تم طرح أسمائهم لتصويت الجمهور العربي أيضاً، وهي الفئة العربية الجديدة التي أُضيفت للجائزة، بداية من الدورة الثانية عشرة.
ويتم نشر أسماء الفائزين بجميع الفئات على حساب الجائزة على مواقع التواصل الاجتماعي للجائزة، مع تعريف بإنجاز كل فائز.

الإمارات
دبي
جائزة الإبداع الرياضي
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