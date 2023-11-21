البطائح «مكتمل العدد» للقاء الشارقة



علي معالي(دبي)



أصبح البطائح مكتمل العدد، استعداداً للقاء الشارقة، يوم الخميس، ضمن «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد انضمام إديلسون بورخيس «ديني» إلى تدريبات «الراقي»، عقب قيام اللاعب بالتنسيق مع مدرب الرأس الأخضر، قبل تصفيات أفريقيا لكأس العالم أمام سوازيلاند، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

وتعتبر عودة بورخيس للخط الخلفي مهمة، نظراً لحاجة الفريق إلى جهوده، خاصة أن هناك أكثر من بديل بمنتخب بلاده يمكنه القيام بدوره، لذلك تفهم مدرب الرأس الأخضر بيدرو ليتاو بريتو، موقف اللاعب، وسمح له بالعودة مبكراً للحاق بفريقه قبل لقاء «الملك» المهم في الطريق نحو الاستقرار في المنطقة الدافئة.

وأصبحت قائمة الغيابات بصفوف الراقي للقاء الشارقة، منعدمة تماماً من اللاعبين المؤثرين، وهناك اهتمام كبير من الجهازين الفني والإداري وشركة الكرة برئاسة خلفان المسافري، بدعم اللاعبين معنوياً قبل لقاء الغد، نظراً لحاجة الفريق إلى النقاط، حتى يدخل ضمن مقدمة فرق «دوري أدنوك للمحترفين»، ويحقق رقماً قياسياً جديداً في مسيرته للموسم الثاني على التوالي بدوري المحترفين.

ويعتبر بورخيس واحداً من العناصر الدفاعية المهمة في تشكيلة الروماني رادوي مدرب الفريق، حيث من المتوقع أن يلعب الشارقة بشكل هجومي مكثف، معتمداً على مجموعة من اللاعبين أصحاب القدرات الهجومية العالية، لذلك فإن وجوده مهم إلى جانب محمد أحمد في قلب الدفاع، وعبدالله عبدالرحمن وأحمد سليمان على طرفي الدفاع، إضافة إلى ثنائي ارتكاز الوسط، الكاميروني بيتروس بومال، والإيفواري أولريش ميليكي.