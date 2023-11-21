«السنوكر» يحرز فضية فردي «الأساتذة» في المونديال



الدوحة (وام)



حقق محمد شهاب نجم منتخب السنوكر، إنجازاً رياضياً جديداً، بإحراز فضية «فردي الأساتذة» لبطولة العالم للسنوكر المقامة حاليا بالدوحة، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 40 دولة.

وبعد مباراة ماراثونية، استمرت 6 ساعات من مساء الاثنين وانتهت صباح أمس، خسر شهاب المباراة النهائية أمام بطل العالم البحريني حبيب صباح 4-5، وشارك منتخب الإمارات في بطولة فردي الأساتذة بـ 3 لاعبين، هم محمد شهاب ومحمد الجوكر وراشد شكيلي.

وأهدى الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، الإنجاز للقيادة الرشيدة لدعمها للرياضة وخاصة البلياردو والسنوكر، والحرص على تبوأها أعلى المراكز، وتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل العالمية.



وقال، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن تحقيق المركز الثاني في بطولة العالم يعد امتداداً لمسيرة إنجازات سنوكر الإمارات على مدار السنوات الماضية، ويعكس المكانة المتميزة للرياضة الإماراتية على مستوى العالم.

وأضاف: «محمد شهاب نجم منتخب الإمارات، وقائد مسيرة إنجازات السنوكر على مدار السنوات الماضية، مع باقي زملائه في المنتخب، ونعول عليهم دائماً في المحافل الدولية».

وأكد الشيخ جمعة بن مكتوم أن الاتحاد عمل، منذ توليه المسؤولية، على إعداد مجموعة من الخطط الشاملة للارتقاء بمستوى المنتخبات الوطنية، بما يضمن لمنتخبات البلياردو والسنوكر تحقيق طموحاتها، وكل الآمال في تحقيق المزيد من الإنجازات الفترة المقبلة.

من جهته، عبر شهاب عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أنه كان يتمنى تحقيق المركز الأول، ولكن لم يحالفه التوفيق في المباراة النهائية، وقال: «المركز الثاني في بطولة العالم أقل هدية يمكن أن أقدمها إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، وأعدهم أن أحاول مجدداً للفوز بالمركز الأول، وحصد المزيد من الإنجازات الفترة المقبلة».