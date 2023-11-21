«السيتي» يسيطر على ترشيحات جوائز الأفضل في العالم

دبي (الاتحاد)



كشف مجلس دبي الرياضي عن انطلاق فعاليات الدورة الثامنة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، والدورة الرابعة عشرة من جوائز دبي جلوب سوكر، يوم 19 يناير المقبل في منتجع أتلانتس النخلة الفاخر، ويشهد تنافس 30 لاعباً على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، بمن فيهم 10 لاعبين من مانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، منهم جوليان ألفاريز، وكيفين دي بروين، فيل فودين، وجاك جريليش، وهالاند، ورودري، وبرناردو سيلفا، فضلاً عن نجوم آخرين أمثال هاري كين «بايرن ميونيخ»، وجود بيلينجهام «ريال مدريد»، ومحمد صلاح «ليفربول».

ويستضيف حفل الجوائز ومؤتمر دبي الرياضي الدولي نخبة من ألمع نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين، بينما تسجل قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم هيمنة اللاعبين الأوروبيين إلى جانب كريستيانو رونالدو من النصر السعودي، وليونيل ميسي من إنتر ميامي.

وتضم قائمة المرشحات الـ20 لجائزة أفضل لاعبة كرة قدم في العالم كل من إيتانا بونماتي الفائزة بكأس العالم مع منتخب إسبانيا، وسامانثا كير من تشيلسي للسيدات، ونجمة المنتخب الألماني ألكساندرا بوب، في حين تتضمن قائمة الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادٍ كرة قدم للسيدات، برشلونة حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وتشيلسي الفائز لست مرات بالدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، كما يبرز نابولي والأهلي والاتحاد وفلومينينسي ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادٍ كرة قدم للرجال، والتي تضم من المشاهير مانشستر سيتي، وأرسنال وبرشلونة وبايرن ميونيخ.

ويتصدر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي والذي قاد فريقه إلى الفوز بثلاثية تاريخية، قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرّب كرة قدم، إلى جانب السويسري مارسيل كولر، الذي قاد الأهلي للحصول على 5 تتويجات خلال 10 أشهر فقط، وكارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد والأكثر تتويجاً في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعد أن فاز باللقب أربع مرات، ويتنافس هالاند وكين ورونالدو ومبابي على الفوز بجائزة مارادونا لأفضل هدّاف.

وتشهد دورة هذا العام إضافة جائزتين جديدتين لفئات جوائز الشرق الأوسط، في ظل انتقال كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي، كما يتصدر البرتغالي قائمة المرشحين الـ12 لجائزة أفضل لاعب كرة قدم في الشرق الأوسط، بعد أن بدأ مسيرته في الدوري السعودي، بينما تتضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل ناد كرة قدم في الشرق الأوسط ثمانية أندية، من بينها الهلال والأهلي والنصر.

ويمكن لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم التصويت عبر الإنترنت للاعبيهم المفضلين ومساعدتهم على دخول القائمة النهائية عبر إحدى عشرة فئة من إجمالي 16 فئة رئيسة، إلى جانب أربع جوائز رقمية، ابتداءً من اليوم ولغاية 7 ديسمبر، وذلك بزيارة الرابط vote.globesoccer.com. ويتم بعد ذلك التصويت لاختيار الفائزين بين يومي 12 و28 ديسمبر من الجمهور ولجنة تحكيم جلوب سوكر التي تضم أكثر من 30 شخصية بارزة في عالم كرة القدم، بمن فيهم فرانشيسكو توتي وإيكر كاسياس ولويس فيجو ومارسيلو ليبي.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: أصبح مؤتمر دبي الرياضي الدولي وجوائز دبي جلوب سوكر، والتي انطلقتا عامي 2006 و2010 تواليا، منصة عالمية تحظى بشعبية في أنحاء العالم، وتشهد نمواً لافتاً كل عام منذ إطلاقها، بما يسهم في تطوير كرة القدم العالمية، وتسليط الضوء على إنجازات المتميزين فيها من لاعبين ومدربين وصنّاع قرار، ويؤكد تجمّع نخبة نجوم كرة القدم العالمية في دبي على مكانة المدينة واحتفائها بالتقدم الذي تحققه كرة القدم في المنطقة والعالم، الأمر الذي يظهر بقوة من خلال إطلاق الجائزتين الجديدتين لجوائز دبي جلوب سوكر المخصصتين لمنطقة الشرق الأوسط.

وقال توماسو بيندوني، المؤسس والرئيس التنفيذي لجلوب سوكر: تسهم شراكتنا مع مجلس دبي الرياضي بقوة في تعزيز النمو المتواصل لجوائز جلوب سوكر، ونستعد لاستضافة حفلنا للعام الجاري في منتجع أتلانتس النخلة الشهير عالمياً، وأترقب في كل عام تصويت الجمهور، إذ لطالما كانت أصواتهم عاملاً مهماً بالنسبة لنا، وهذا ما يؤكده إطلاق تطبيقنا الجديد الذي يتيح للجمهور من أنحاء العالم التصويت للفئات الـ 11 الرئيسة، إلى جانب أربع فئات رقمية، والاختيار بين أكثر من 220 مرشحاً من أنحاء أفريقيا وأستراليا، وآسيا، والأميركيتين، وأوروبا، ونفخر بأن جوائز دبي جلوب سوكر تمثل كرة القدم العالمية على أحسن وجه من قلب إمارة دبي.