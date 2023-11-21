«ياس كارت زون» تفتح الأبواب لعشاق السباقات في «جائزة أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)



تفتح ياس كارت زون أبوابها أمام عشاق المشاركة في السباقات من جمهور «الفورمولا-1» الذين يرغبون بالاستمتاع بأجواء المنافسة، حيث تتيح لهم اختبار مهاراتهم على مسارها المتميز بمنعطفاته الشيقة، ضمن كأس أبوظبي 2023 «سلسلة سودي العالمية» التي تقام ضمن عطلة أسبوع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي لعام 2023.

وتقام منافسات البطولة الشيقة لسباقات الكارتينج على مدار يومين على مسار ياس كارت زون، وتتيح للسائقين المشاركين إضافة نقاط إلى رصيدهم في سلسلة سودي العالمية، فيما يفوز أفضل المتسابقين في عطلة نهاية الأسبوع بجوائز حصرية من حلبة مرسى ياس، تتضمن تجربة قيادة سيارة «فورمولا 3000»، والتي تعد أقرب تجرب لقيادة سيارات «الفورمولا-1» يمكن لمشجعي رياضة السباقات اختبارها.

تقام المنافسات الأربعاء والجمعة، ابتداءً من الساعة السابعة والنصف مساءً، وتبدأ الفعاليات بحصة تأهيلية لمدة 15 دقيقة، يخوض بعدها المشاركون سباقين متتاليين يتكون كل منهما من 12 لفة من السباقات المتقاربة عالية الحماس، لعبور خط نهاية السباق أولاً وتسلق سلم الترتيب وتصنيف سلسلة سودي العالمية.

ويفوز السائقون الذين يصعدون منصة التتويج بتجارب متميزة من حلبة مرسى ياس، تتضمن تجربة قيادة سيارة فورمولا 3000 لصاحب المركز الأول، فيما يحصل صاحبا المركزين الثاني والثالث على تجربة قيادة سيارة أستون مارتن GT4 وسيارة ألفاروميو على الترتيب.

وتقدم المسابقة لعشاق السباقات العديد من الجوائز المتميزة، بما في ذلك تجربة قيادة سيارة كاترهام لصاحب المركز الرابع في منافسات كأس أبوظبي 2023 ضمن سلسلة سودي العالمية.

وتتوفر التذاكر للجمهور من الراغبين بالمشاركة في منافسات سلسلة الكارتينج الأشهر في المنطقة، حيث تبدأ أسعار الدخول لجولة واحدة من 450 درهماً لجولة واحدة، بما في ذلك الحضور يوم الجمعة إلى سباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ «الفورمولا1»، فيما تبدأ أسعار رسوم الدخول للجولة الثانية من 650 درهماً، وتتضمن تذكرة لحضور سباق جائزة أبوظبي الكبرى، ويمكن لهواة ومحبي سباقات الكارتينج التسجيل لحضور كلتا الجولتين مقابل رسم مخفض قدره 900 درهم، بما في ذلك تذكرة لحضور سباق جائزة أبوظبي الكبرى.