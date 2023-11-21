شباب الأهلي والعربية للسيارات يجددان الشراكة



دبي (الاتحاد)

أعلن نادي شباب الأهلي، والعربية للسيارات الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن تجديد شراكتهما للعام الرابع على التوالي.

وأُقيم حفل توقيع تحت شعار «نحن الأبطال»، وهو الهتاف الذي رددته جماهير الشباب الأهلي، عند فوز «الفرسان» بلقب «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الماضي.

وجرت مراسم التوقيع، بحضور معالي خليفة سعيد سليمان، وخالد عبد الواحد الرستماني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني، وعضوي مجلس إدارة شباب الأهلي اللواء طلال أحمد الشنقيطي، وهشام القاسم، وميشيل عياط، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات.



وحضر من جانب شباب الأهلي د.خالد الزاهد المدير الإداري، ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية، ومن جانب نيسان صلاح يموت، المدير التنفيذي للعمليات في العربية للسيارات وحسام بغدادي، المدير الأول للمبيعات والتسويق لشركة العربية للسيارات

وتعكس الشراكة حرص شباب الأهلي على مد جسور التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية، والتزام الشركة العربية للسيارات بدورها في جعل إمارة دبي وجهة رياضية عالمية رائدة تجمع على أرضها المواهب الرياضية المحلية والعالمية، توافقاً مع رؤية حكومة الإمارة الرشيدة، وتؤكد التزامها بدعم مواهب الشباب في شتى القطاعات، ومنها القطاع الرياضي.