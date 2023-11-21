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الرياضة

ماريجا «لغز محير» في الشارقة

ماريجا «لغز محير» في الشارقة
21 نوفمبر 2023 16:30

 
علي معالي (دبي)

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أصبح المهاجم المالي موسى ماريجا لغزاً محيراً في هجوم الشارقة، ورغم أن اللاعب يبذل جهداً كبيراً في الملعب، دفاعاً وهجوماً، إلا أنه يُهدر الفرص السهلة التي تجعل الفريق لا يحقق الفوز في النهاية، وما حدث في مباراة اتحاد كلباء الأخيرة في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» خير دليل على ذلك، ويحتاج ماريجا إلى أن ينظم جهده في الملعب، وهذا لن يحدث إلا إذا وُجد في وسط ملعب المنافس، وعدم العودة للدفاع عن مرمى عادل الحوسني، وأن يجد الكرات السهلة التي تجعله ينطلق نحو مرمى المنافس.
ومن المتوقع ألا يستطيع التونسي فراس بالعربي اللحاق بمباراة البطائح يوم الخميس، في الجولة الثامنة من «دوري أدنوك للمحترفين» لوجوده مع منتخب بلاده، لخوض مباراة أمام مالاوي في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.
وعاد المدافع الكرواتي مارو كاتانيتش، بعد أداء مباراة مع منتخب بلاده تحت 21 عاماً في تصفيات كأس أوروبا، والتي انتهت بفوز كرواتيا على بيلاروسيا 1-0، وشارك كاتانيتش في المباراة كاملة، ولكنه لم يلعب في مركز قلب الدفاع، بل وضعه المدرب الكرواتي على طرفي الملعب، وهو مركز جديد ربما يستفيد به كوزمين مدرب الشارقة في قدرات اللاعب.
ومن المتوقع عودة مانولاس إلى الدفاع، إلى جانب عبدالله غانم، في حال عدم قيام كوزمين باشراك كاتانيتش، ويغيب عن الفريق محمد عبدالباسط الذي تعرض لإصابة في رأسه تطلبت التدخل بـ 7 غرز، بعد الضربة القوية في مباراة اتحاد كلباء الأخيرة.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
كوزمين
موسى ماريجا
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