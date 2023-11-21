«أدنوك للمحترفين» على خط الانطلاق بعد «التوقف الثالث»



معتصم عبدالله (دبي)



يتأهب «دوري أدنوك للمحترفين» للعودة إلى الواجهة، مع انطلاق مباريات «الجولة الثامنة»، والتي تقام أيام الخميس والسبت والأحد على التوالي، والتي تعقب «التوقف الثالث» لمشوار الدوري بنهاية مباريات الجولة السابعة في 4 نوفمبر الحالي.

وأقيمت خلال فترة «التوقف الثالث» التي تزامنت مع «أيام الفيفا» مباراتا «الأبيض» أمام نيبال والبحرين ضمن الجولتين الأولى والثانية في الدور الثاني المجموعة الثامنة للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، فيما خاض «الأبيض الأولمبي» بدوره وديتين أمام طاجيكستان والكويت على التوالي.

وأقيمت خلال التوقف مباراة مقدمة من جولة إياب الدور ربع النهائي لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وجمعت اتحاد كلباء بضيفه الشارقة، حيث انتزع «النمور» أولى بطاقات التأهل إلى نصف النهائي، بالفوز 2-1 في مباراة الإياب، بعد التفوق أيضاً في مباراة الذهاب 3-2 على ملعب الشارقة.

ويقص «الراقي» وضيفه «الملك» شريط مواجهات الجولة «الثامنة» في المواجهة المكررة بين الفريقين مساء الخميس، على أن تتواصل الجولة مساء السبت بمواجهات الوحدة والإمارات، حتا وبني ياس، الجزيرة والوصل، وتختتم الأحد بمباريات اتحاد كلباء والنصر، خورفكان وعجمان، وقمة شباب الأهلي أمام ضيفه العين على استاد راشد.

وتترقب جماهير «دوري أدنوك للمحترفين»، الاحتفالية بالهدف «رقم 200» في الدوري خلال الموسم الحالي، في مباريات الجولة الثامنة، بعدما شهدت المباريات الـ 49 في الجولات السبع الماضية تسجيل 173 هدفاً، بمعدل تهديفي 3.53 هدف في المباراة الواحدة.

ويتصدر الوصل ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بفارق هدف أمام شباب الأهلي «الوصيف»، فيما يحتل العين المركز الثالث برصيد 15 نقطة، والشارقة رابعاً وله 13 نقطة، فيما يتنافس حتا وعجمان في المركزين قبل الأخير والأخير على التوالي.

وتشهد مباريات الجولة الثامنة، الظهور الرسمي الأول للأرجنتيني هيرنان كريسبو المدرب الجديد لفريق العين، والذي تولى المهمة خلفاً للهولندي ألفريد شرودر «المقال»، بعد الخسارة 1-3 أمام الوصل في الجولة الماضية، فيما يقود الإيطالي فابريزو كاماراتا «العميد» بصورة مؤقتة خلفاً للصربي «المقال» جوران، بعد الخسارة 0-2 أمام البطائح في الجولة الماضية.