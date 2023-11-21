الشارقة يفوز على شباب صيدا في «آسيوية اليد»

رضا سليم (دبي)



حقق الشارقة انتصاره الرابع على التوالي في البطولة الآسيوية رقم 26 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، التي يستضيفها القادسية الكويتي، بعدما تغلب على شباب صيدا اللبناني بنتيجة 34-21 في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية، ويتبقى للشارقة المواجهة الأخيرة أمام العربي القطري الخميس، وحصل الجزائري زهير نايم لاعب الفريق على جائزة رجل المباراة، ويحتاج إلى الفوز على الفريق للتأهل للدور نصف النهائي للبطولة في صدارة المجموعة، على أن يلتقي مع وصيف المجموعة الأولى.

أما عن تفاصيل المباراة، فقد جاءت من جانب واحد، وتقدم الفريق الشرقاوي 6-1 في أول 10 دقائق، وظهرت رغبة لاعبي الملك الشرقاوي بمنع مفاجآت الفريق اللبناني الذي لم يسجل سوى هدف واحد في أول 11 دقيقة، وتصل النتيجة إلى 14-4 في منتصف الشوط، ويتألق مصباح الصانعي وأحمد هلال وزهير نايم بجانب الحارس الدولي محمد إسماعيل، وتغيرت النتيجة إلى 16-7 بعد مرور 20 دقيقة، وينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة 20-10.

وفي الشوط الثاني تغيرت النتيجة إلى 22-12، في أول 5 دقائق، وقام سامي السعيدي مدرب الشارقة بالدفع بعدد من اللاعبين، منهم إبراهيم القرص وسعود بلال وضاحي محمد وفراس محمد بجانب التنوع في الدفع باللاعبين المحترفين على فترات المباراة، وهو سر التراجع النسبي في الأداء خاصة بعد خروج اثنين من لاعبي الفريق زهير نايم وطارق شاهين لمدة دقيقتين، ولعب الفريق بأربعة لاعبين فقط، ووصلت النتيجة إلى 23-16 بعد مرور 10 دقائق، ووصلت إلى 26-18 في منتصف الشوط، وعاد الفارق إلى 10 أهداف 29-19 في الدقيقة 20، ثم 32-21 في الدقيقة 25، وتنتهي 34-21.