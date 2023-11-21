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الرياضة

«مركز فيفا دبي» يجهز تشواميني

«مركز فيفا دبي» يجهز تشواميني
21 نوفمبر 2023 18:47

دبي (الاتحاد)


اختار الفرنسي أوريليان تشواميني، لاعب ريال مدريد الاسباني مركز فيفا الطبي بدبي، لإجراء مرحلة التأهيل، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة «الكلاسيكو» أمام برشلونة الشهر الماضي.
وأكمل لاعب وسط «الملكي» برنامجه التأهيل في ظروف إيجابية، بالتنسيق بين الجهاز الطبي لنادي «الريال»، والجهاز الطبي بمركز فيفا، وتم تنفيذ مختلف الخطوات العلاجية المطلوبة، بهدف استعادة اللاعب جاهزيته البدنية، والتعافي من الإصابة، والعودة إلى ناديه، واستئناف مشاركاته في المسابقات المحلية والخارجية التي تنتظر «الملكي» في بقية مشوار الموسم.

 

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وجاء اختيار ريال مدريد إجراء مرحلة تأهيل لاعبه في الإمارات، بفضل السمعة المرموقة التي يتمتع بها مركز فيفا الطبي بدبي، الحاصل على الاعتمادين الدولي والقاري من الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي، وعلاقات التعاون التي تربطه بعدد كبير من الاتحادات والأندية الأوروبية الكبرى، إلى جانب ثقة عدد كبير من نجوم ومشاهير اللعبة في العالم في هذا المركز، لما يقدمه من خدمات طبية راقية بمواصفات دولية عالية. 

وتعتبر دبي قبلة عالمية للسياحة العلاجية في المجال الرياضي، بفضل امتلاك أفضل المرافق المتطورة والتجهيزات الحديثة، والخدمات الراقية.
ويذكر أن عدداً كبيراً من النجوم العالميين يحرصون على قضاء مرحلة التأهيل في دبي، والاستمتاع بطقسها المعتدل حالياً، وإكمال برنامج العلاج في ظروف إيجابية.

الإمارات
دبي
مركز فيفا الطبي
ريال مدريد
تشواميني
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