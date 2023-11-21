العراق إلى «السادسة»



هانوي (د ب أ)



فاز المنتخب العراقي على مضيفه فيتنام 1 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، والتي شهدت تعادل الفلبين مع إندونيسيا 1-1.

ويدين المنتخب العراقي بالفضل في الفوز للاعبه مهند علي كاظم الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب العراقي رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب فيتنام عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، تعادل منتخب الفلبين مع ضيفه منتخب إندونيسيا 1-1، وتقدم المنتخب الفلبيني بهدف أحرزه باتريك ريتشلت في الدقيقة 23، وتعادل المنتخب الإندونيسي عن طريق ساديل راماداني في الدقيقة 70، وحصد المنتخبان أول نقطة لهما في النسخة الحالية من التصفيات.