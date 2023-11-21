الأربعاء 22 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«العجوز مولر» ينتظر «مفاوضات التجديد»

«العجوز مولر» ينتظر «مفاوضات التجديد»
21 نوفمبر 2023 19:39

 
ميونيخ (د ب أ) 

أبدى توماس مولر النجم المخضرم بفريق بايرن ميونخ والمنتخب الألماني لكرة القدم، رغبته في مواصلة اللعب، حتى بعد نهاية عقده الحالي بنهاية الموسم.
وقال مولر «34 عاماً» في تصريحات لمجلة «شبورت بيلد» نشرتها الثلاثاء:«أرغب بالتأكيد في مواصلة اللعب بعد 2024 لعام آخر، ما زلت استمتع بالتواجد على الملعب، وأتمنى أن تروا هذا».
وكان مولر قد انضم إلى بايرن ميونيخ عندما كان صبياً في عام 2000، وتدرج عبر أكاديميته، قبل أن يسجل ظهوره الأول ضمن الفريق الأول لبايرن في عام 2008.
ولم يرحل مولر عن البايرن، وتُوج معه بكل الألقاب الممكنة، من بينها الثلاثية في كل من عامي 2013 و2020.
وسجل مولر 164 هدفاً وصنع 161 هدفاً خلال 470 مباراة، كذلك توج مولر، الذي شارك في 125 مباراة دولية، مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014. 

أخبار ذات صلة
كرواتيا.. «المباشر الأخير»!
ألمانيا.. «السقوط 6 من 11»!

وذكرت مجلة «شبورت بيلد» أن مفاوضات التجديد ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة، وأن مولر يرغب في مواصلة اللعب على أعلى مستوى. 

وأشار التقرير إلى أن اللاعب لا يستبعد الانتقال لفريق آخر داخل ألمانيا لكن الأمر يبدو غير مرجح، حتى لو لم يستمر كعنصر أساسي مع الفريق أو المنتخب.

ألمانيا
بايرن ميونيخ
توماس مولر
آخر الأخبار
منتخبنا يستعد لكأس آسيا ب «وديتي» قيرغيزستان وعُمان
منتخبنا يستعد لكأس آسيا ب «وديتي» قيرغيزستان وعُمان
اليوم 16:14
ميلوني باقٍ مع الشارقة إلى 2026
الرياضة
ميلوني باقٍ مع الشارقة إلى 2026
اليوم 16:12
مفاجأة.. نيمار انتقل إلى سان جرمان مصاباً!
الرياضة
مفاجأة.. نيمار انتقل إلى سان جرمان مصاباً!
اليوم 16:11
اعتماد أسماء منتسبي الدفعة الأولى لبرنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي
علوم الدار
اعتماد أسماء منتسبي الدفعة الأولى لبرنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي
اليوم 16:08
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتعرب عن أملها في وقف دائم لإطلاق النار
علوم الدار
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتعرب عن أملها في وقف دائم لإطلاق النار
اليوم 15:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©