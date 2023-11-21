«العجوز مولر» ينتظر «مفاوضات التجديد»



ميونيخ (د ب أ)

أبدى توماس مولر النجم المخضرم بفريق بايرن ميونخ والمنتخب الألماني لكرة القدم، رغبته في مواصلة اللعب، حتى بعد نهاية عقده الحالي بنهاية الموسم.

وقال مولر «34 عاماً» في تصريحات لمجلة «شبورت بيلد» نشرتها الثلاثاء:«أرغب بالتأكيد في مواصلة اللعب بعد 2024 لعام آخر، ما زلت استمتع بالتواجد على الملعب، وأتمنى أن تروا هذا».

وكان مولر قد انضم إلى بايرن ميونيخ عندما كان صبياً في عام 2000، وتدرج عبر أكاديميته، قبل أن يسجل ظهوره الأول ضمن الفريق الأول لبايرن في عام 2008.

ولم يرحل مولر عن البايرن، وتُوج معه بكل الألقاب الممكنة، من بينها الثلاثية في كل من عامي 2013 و2020.

وسجل مولر 164 هدفاً وصنع 161 هدفاً خلال 470 مباراة، كذلك توج مولر، الذي شارك في 125 مباراة دولية، مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014.

وذكرت مجلة «شبورت بيلد» أن مفاوضات التجديد ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة، وأن مولر يرغب في مواصلة اللعب على أعلى مستوى.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب لا يستبعد الانتقال لفريق آخر داخل ألمانيا لكن الأمر يبدو غير مرجح، حتى لو لم يستمر كعنصر أساسي مع الفريق أو المنتخب.