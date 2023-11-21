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الرياضة

«ثلاثية» تمنح «النمور» نقاط «التنين»

«ثلاثية» تمنح «النمور» نقاط «التنين»
21 نوفمبر 2023 19:49

هونج كونج (أ ف ب) 

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سجل مهاجم توتنهام الإنجليزي هيونج مين سون هدفين، ليقود منتخب كوريا الجنوبية إلى فوز صريح على الصين 3-صفر في شنجن أمام أكثر من 40 ألف متفرج ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027.
ورفع المنتخب الكوري الجنوبي رصيده إلى 6 نقاط من فوزين في مستهل التصفيات، في صدارة المجموعة الثالثة، بعد تغلبه على سنغافورة 5-صفر في مباراته الأولى، مقابل 3 نقاط لتايلاند صاحبة المركز الثاني والفائزة اليوم أيضاً على سنغافورة 3-1، و3 نقاط للصين.
وافتتح سون التسجيل بعد مرور 11 دقيقة، إثر ركلة جزاء، بعد عرقلة مهاجم ولفرهامبتون الإنجليزي هوانج هي تشان داخل المنطقة.
واستمرت أفضلية المنتخب الكوري، وسدد سون كرة قوية تصدى لها الحارس الصيني، في حين مرت الكرة الرأسية لزميله تشو جو سونج فوق العارضة.
وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول، ارتقى سون لركلة ركنية، وتابعها داخل الشباك معززاً تقدم منتخب بلاده.
واختتم يونج سونج هيون التسجيل برأسية أيضاً قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق اثر ركلة حرة رفعها سون.
وكانت كوريا الجنوبية التي يشرف على تدريبها حالياً الألماني يورجن كلينسمان منذ فبراير الماضي، بلغت الدور الثاني في مونديال قطر أواخر العام الماضي، قبل أن تخسر أمام البرازيل.

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