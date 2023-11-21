عبرنا البحرين بهدفين.. «الأبيض» إلى «النقطة السادسة»



معتز الشامي (دبي)



حقق منتخبنا الوطني فوزاً ثميناً أمام مضيفه البحرين بهدفين، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد البحرين الوطني بالعاصمة المنامة، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، ليحتل «الأبيض» الصدارة منفرداً، برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين، وسجل هدفي منتخبنا عبد الله رمضان في الدقيقة 36، وعلي مبخوت من ضربة جزاء في الدقيقة 90، فيما تجمد رصيد «الأحمر» عند 3 نقاط، بالتساوي مع اليمن الذي تفوق على نيبال بهدفي عمر الضاحي ومحمد الضاحي في الدقيقتين 72 والأخيرة من اللقاء، فيما ظل نيبال بلا رصيد في قاع الترتيب.

لعب «الأبيض» بتشكيلة حملت «عنصر المفاجأة»، بعدما أراح بينتو كلاً من يحيى الغساني وعلي مبخوت وليما، ولعب علي صالح جناحاً أيمن، وكايو كانيدو جناحاً أيسر، ولعب سلطان عادل «رأس حربة»، بينما شهد الوسط مشاركة علي سالمين، ومعه عبد الله رمضان، وفي الدفاع التزم المدرب بنفس الخط الخلفي الأساسي، حيث لعب خالد الظنحاني مدافعاً أيمن، وإلى جواره خليفة الحمادي وخالد الهاشمي، واستمر عبد الله إدريس في مركز المدافع الأيسر.

وتأخرت ردة فعل منتخبنا الوطني الذي تراجع للخلف، على أمل امتصاص حماسة واندفاع الأحمر البحريني إلى الأمام، ومحاولة اللعب على المرتدات عبر التمريرات الطولية إلى «الأجنحة» كايو وعلي صالح اللذين تبادلا مراكزهما، كما تراجع سلطان عادل إلى الوسط للقيام بمهام دفاعية، ومن ثم الانطلاق سريعاً لتشكيل الضغط على دفاعات «الأحمر».

واستمر اللعب سجالاً معظم فترات الشوط الأول بين الفريقين، وكاد «الأحمر» أن يتقدم بهجمة شهدت خطأ في التمركز لعبد الله إدريس وخليفة الحمادي، انتهت عند كميل الأسود داخل المنطقة، ولكنه تسرع وسدد أعلى المرمى.

وحاول المنتخب الضغط من وسط ملعبه مستغلاً تقدم لاعبي البحرين، وانطلق كايو بتمريرة تلقاها من عبد الله رمضان ليتوغل داخل المنطقة، ويسدد أرضية زاحفة تمر من الحارس، وترتطم بالقائم الأيمن، ويستمر اللعب سريعاً من المنتخبين بحثاً عن الهدف، ومع مرور الوقت تميل الخطورة لمصلحة «الأبيض»، ويبدأ في التحرك إلى الأمام ولكن غابت اللمسة الأخيرة، حتى الدقيقة 36، عندما اندفع ثلاثي الهجوم وتراجع «الأحمر» إلى منطقة الجزاء، ومرر علي صالح إلى عبد الله رمضان المتمركز داخل المنطقة، ليسدد قوية في المرمى مسجلاً هدف منتخبنا الأول، ويحاول «الأحمر» الاندفاع للأمام لمنع أفضلية منتخبنا، ويحاول التعديل، ولكن ينتهي الشوط بتقدم «الأبيض» بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، لجأ بينتو إلى تأمين الوسط ودفع بكل من ماجد راشد ويحيى نادر بدلاً من حارب عبد الله وعلي سالمين، لينضم ثنائي الوسط إلى جوار عبد الله رمضان لمنع تقدم «الأحمر» الذي ضغط على دفاعات منتخبنا، وتوالت هجماته الخطرة على مرمى خالد عيسى، أخطرها تسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 59 أنقذها خالد عيسى ببراعة، وحاول كميل الأسود التسديد من انفراد مرت بجوار القائم.

ودفع بينتو بعلي مبخوت ويحيى الغساني لمزيد من تنشيط الهجوم بدلاً من علي صالح وسلطان عادل، وأحكم منتخبنا سيطرته على مجريات اللعب، وكاد مبخوت أن يضيف الهدف الثاني، وتلقى مبخوت تمريرة داخل المنطقة، حولها إلى عبد الله رمضان، ليتم عرقلته، ويحتسب الحكم ضربة جزاء لـ «الأبيض» يتصدى لها مبخوت، ليودعها الشباك في الدقيقة 90، رافعاً رصيده الشخصي أمام «الأحمر» إلى 7 أهداف في جميع المسابقات، وينهي اللقاء لمصلحة «الأبيض» بهدفين.