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الرياضة

«الدراجات» يشارك في «عربية المضمار»

«الدراجات» يشارك في «عربية المضمار»
22 نوفمبر 2023 00:46

دبي (الاتحاد)

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غادر منتخبنا الوطني للدراجات إلى القاهرة، للمشاركة في البطولة العربية الثانية عشرة للمضمار، من 22 إلى 25 نوفمبر الحالي، في مضمار استاد القاهرة الدولي، وتضم البعثة 31 فرداً من لاعبين والجهاز الفني والإداري.
ويشارك المنتخب في البطولة بـ 17 لاعباً بفئات الكبار، الشباب، الإناث، الفتيات، ويبحث فيها المنتخب عن التتويج بالذهب، وحصد نقاط التصنيف العالمي، بعد أن أصبحت البطولة معتمدة رسمياً.
وتلقى المنتخب ضربة موجعة بإصابة جابر المنصوري دراج منتخب الكبار في سباق جران فوندو، الذي أقيم في أبوظبي السبت الماضي، ليتأكد غيابه عن المشاركة في البطولة، بعد إصابته بكسر في الترقوة، ويترأس بعثة المنتخب الوطني الدكتور ياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد، بجانب اللاعبين أحمد المنصوري، خالد معيوف، سيف الكعبي، وليد النقبي، عبدالله الحمادي، حسين النجار، محمد المنصوري.
ويضم منتخب الشباب خالد النعيمي، علي الزعابي، عبد القادر سالم، خليفة البلوشي، عبدالله آل علي، حارب المرزوقي، ويمثل منتخب الإناث البطلة الأولمبية صفية الصايغ، شيخة راشد، زهرة حسين، ومروة كهور.
ويضم الوفد الإداري يوسف ميرزا مدير الفريق، خلود الظاهري إداري منتخب الإناث، عبدالله سويدان المدير الفني، بدر علي ثاني مدرب، شريف عبدالله مساعد مدرب، سناء المرداسي مدرب إناث، بالإضافة إلى حكمين مرافقين علي اليعربي، ووليد الشامسي، ساجيث ساندرون فني دراجات، جون بول.

الدراجات
المنتخب الوطني للدراجات
القاهرة
أبوظبي
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