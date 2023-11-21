جائزة الاتحاد للطيران لـ«الفورمولا 1».. دخول مجاني للأطفال يوم الجمعة

أبوظبي (الاتحاد)

وجه منظمو سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي لعام 2023، حاملي التذاكر إلى التسجيل بباقة الدخول المجاني للأطفال ليوم الجمعة، ليتمكنوا من اصطحاب أطفالهم للاستمتاع بالأجواء العائلية الاحتفالية التي تتميز بها عطلة أسبوع سباق الفورمولا-1 في أبوظبي.

ويمكن لحاملي تذاكر السباق فئة ثلاثة أيام التسجيل مجاناً في باقة الدخول المجاني للأطفال ليوم الجمعة، وتتيح هذه الباقة إمكانية اصطحاب 4 أطفال ممن تقل أعمارهم عن 12 عاماً للاستمتاع بفعاليات سباق عطلة الأسبوع مجاناً يوم بعد غد الجمعة، كما يمكن للأطفال المسجلين ضمن الباقة الدخول رفقة ذويهم مجاناً إلى واحدة من المدن الترفيهية عالمية المستوى في جزيرة ياس التي تتضمن عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتر وورلد، وعالم وارنزر براذرز أبوظبي، وسي وورلد أبوظبي.

وبالإضافة إلى متابعة فعاليات السباقات في يوم الجمعة، التي تتضمن التجارب الحرة وفعاليات بطولة فورمولا-2 وجولة كأس فورمولا-4 الإمارات، في مناطق الجلوس الحر على المدرجات، يمكن لضيوف الحدث من العائلات والصغار الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية التي تستضيفها منطقة مشجعي الفورمولا-1 ومناطق الواحات في حلبة مرسى ياس.