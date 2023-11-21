تجارب ضيافة وخيارات ترفيه مميزة في «الفورمولا1»

أبوظبي (الاتحاد)

يقدم سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» لعام 2023، في نسخته الخامسة عشرة لضيوفه من المقيمين في الدولة والزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم، مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية وتجارب الضيافة الراقية الحائزة جوائز عالمية، بالإضافة إلى جدول مزدحم بكبار نجوم الغناء والموسيقى الذين يحييون حفلات مهرجان يا سلام لما بعد السباق في الاتحاد بارك المقدمة من &e.

وفيما يتوقع أن يسجل الحدث في هذا العام أرقاماً قياسية جديدة لعدد الزوار في عطلة أسبوع سباق جائزة أبوظبي الكبرى، تقدم حلبة مرسى ياس لضيوفها من حاملي تذاكر «الفورمولا-1» تجارب ضيافة مميزة تدعم الطلب غير المسبوق على تذاكر السباق الختامي لعام 2023.

وتتضمن قائمة التجارب الجديدة شرفة المنعطف الثاني، التي توفر إطلالة غير مسبوقة على مسار السباق عند هذا المنعطف، ويتميز هذا الموقع بأجوائه الحصرية، وخيارات الضيافة الراقية من أشهر العلامات العالمية، بما في ذلك مطاعم نوبو وهاكاسان وإستياتوريو ميلوس، التي تشتهر بالمأكولات البحرية الفاخرة وأطباق السوشي والمشويات اليابانية، كما توفر باقات الضيافة الجديدة في المدرج الغربي قائمة حصرية يقدمها مطعم ذا ماين، تتيح لعشاق الضيافة الاستمتاع بأشهى المأكولات ومتابعة مجريات السباق والإطلالة المميزة على السيارات، وهي تصل بأعلى سرعاتها إلى نهاية المسار المستقيم في حلبة مرسى ياس.

كما يشهد سباق عطلة الأسبوع لهذا العام عودة مجموعة مميزة من تجارب الضيافة الراقية التي لاقت إعجاب الجمهور، بما في ذلك مطعم أوبا في شرفة المنعطف التاسع، و«سي لا في» في لونا لاونج، وكل من إل بورو وأليسي ومايا باي عند المنعطف الأول، بالإضافة إلى جوهان ونينيف في أجنحة شمس، وتعود هذه التجارب مجدداً هذا العام بعد أن لاقى حضورها إقبالاً هائلاً لدى الجمهور.

ومع مغيب الشمس وإسدال الستار على مجريات الإثارة على مسار السباق في كل يوم من أيام عطلة الأسبوع، يفتح الاتحاد بارك أبوابه أمام جمهور «الفورمولا-1» حيث تقام حفلات مهرجان يا سلام، ويستهل كل من آفا ماكس والدي جاي تييستو برنامج حفلات هذا الموسم مساء الخميس.

ويحيي نجم موسيقى الآر إن بي العالمي كريس براون حفلة مساء الجمعة، فيما تقدم نجمة موسيقى الكاونتري والبوب شانيا تواين مجموعة من أجمل أغانيها لجمهور السباق مساء السبت، ويختتم سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى فعالياته بأجواء موسيقى الروك أند رول الصاخبة بحفل موسيقي تحييه فرقة فو فايترز مساء الأحد المقبل.

ترقية

يمكن لحاملي تذاكر السباق الارتقاء بتجربتهم في حفلات مهرجان يا سلام لما بعد السباق من خلال الترقية إلى الدائرة الذهبية، التي تتيح لهم دخولاً أسرع إلى الاتحاد بارك، ومتابعة أداء نجومهم المفضلين من المنطقة الأمامية، بالإضافة إلى نقاط مبيعات حصرية.