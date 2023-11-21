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الرياضة

«النسخة السابعة» من «عربية السيدات» تنطلق 2 فبراير

«النسخة السابعة» من «عربية السيدات» تنطلق 2 فبراير
22 نوفمبر 2023 00:46

الشارقة (الاتحاد)

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اعتمدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، الثاني من فبراير المقبل، موعداً لانطلاق فعاليات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وتتواصل على مدار 10 أيام حتى 12 فبراير 2024.
وكشفت اللجنة المنظمة العليا للدورة، عن فتح باب التسجيل أمام الأندية والفرق من كافة الدول العربية للمشاركة في الألعاب والمنافسات، وذلك من خلال التواصل مع اتحادات الأندية الممثلة للألعاب في كل بلد.
وأعلنت اللجنة عن تعيين الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، رئيساً للجنة، وحنان المحمود نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، ونورة علي الشامسي مديراً للدورة، واعتمدت اللجنة ثماني ألعاب مفتوحة للمنافسات أمام الفرق من مختلف الدول العربية، وهي الكرة الطائرة، كرة الطاولة، كرة السلة، الرماية، القوس والسهم، والمبارزة، ألعاب القوى، والكاراتيه، وتهدف إلى تعزيز الروح الرياضية بين النساء العربيات وتشجيعهن على ممارسة الرياضة والمشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية.
وفي حديثه حول تنظيم إمارة الشارقة للنسخة السابعة من الدورة، قال الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات تجسد إقامة الدورة مكانة المرأة وحقوقها الطبيعية وأدوات تمكينها، وفي مقدمتها المنافسة، وتحقيق التفوق في الساحات كافة وكل المجالات».
نجاحات 
شهدت النسخة السابقة عام 2020 تنافس 78 نادياً من 18 دولة لحصد ألقاب البطولة، وتحظى دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بدعم ورعاية من سمو الشيخة جواهر القاسمي.

الشارقة
جواهر بنت محمد القاسمي
مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة
دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات
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